Paris Saint-Germain już w niedzielę rozegra kolejny mecz ligowy. Podopiecnzi Luisa Enrique zagrają na wyjeździe z Olympique Marsylią w ramach 5. kolejki rozgrywek Ligue 1. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lucas Hernandez

Marsylia – PSG, gdzie oglądać mecz za darmo?

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Już w niedzielę odbędzie się hitowe spotkanie w ramach 5. kolejki rozgrywek Ligue 1, w którym Olympique Marsylia przed własną publicznością podejmie Paris Saint-Germain. Obecna forma gospodarzy nie napawa optymizmem, ponieważ prezentują się w kartkę. Paryżanie natomiast idą jak burza i wygrali swoje wszystkie dotychczasowe spotkanie. Zbliżająca się rozgrywka na Stade Velodrome zapowiada się jednak niezwykle interesująco.

Jak oglądać mecz Marsylia – PSG w Betclic TV?

Mecz Olympique Marsylia – Paris Saint-Germain możesz obejrzeć w Betclic TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Poniżej przedstawiamy instrukcję:

Załóż konto u bukmachera Betclic, podając podczas rejestracji kod promocyjny GOALPL Postaw dowolny zakład o wartości minimum 2 zł Transmisja meczu Marsylia – PSG zostanie odblokowania. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” w Betclic.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Marsylia – PSG, transmisja w TV

Spotkanie Olympique Marsylia – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 4.

Marsylia – PSG, transmisja online

Nadchodząca rywalizację możesz również obejrzeć w internecie. Mecz będzie transmitowany na stronie elevensports.pl, a także w usłudze Betclic TV.

Marsylia – PSG, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Marsylii

remisem

wygraną PSG wygraną Marsylii

remisem

wygraną PSG 0 Votes

Marsylia – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.90. W przypadku zwycięstwa Olympique Marsylii natomiast sięga nawet 3.60.

Olympique Marsylia Paris Saint-Germain 3.60 3.80 1.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 września 2025 14:19 .

Gdzie oglądać mecz Marsylia – PSG? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Eleven Sports 4, a także na stronie internetowej elevensports.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Marsylia – PSG? Mecz odbędzie się już w niedzielę (21 września) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.