Marsylia – PSG, gdzie oglądać mecz za darmo?
Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Już w niedzielę odbędzie się hitowe spotkanie w ramach 5. kolejki rozgrywek Ligue 1, w którym Olympique Marsylia przed własną publicznością podejmie Paris Saint-Germain. Obecna forma gospodarzy nie napawa optymizmem, ponieważ prezentują się w kartkę. Paryżanie natomiast idą jak burza i wygrali swoje wszystkie dotychczasowe spotkanie. Zbliżająca się rozgrywka na Stade Velodrome zapowiada się jednak niezwykle interesująco.
Jak oglądać mecz Marsylia – PSG w Betclic TV?
Mecz Olympique Marsylia – Paris Saint-Germain możesz obejrzeć w Betclic TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Poniżej przedstawiamy instrukcję:
- Załóż konto u bukmachera Betclic, podając podczas rejestracji kod promocyjny GOALPL
- Postaw dowolny zakład o wartości minimum 2 zł
- Transmisja meczu Marsylia – PSG zostanie odblokowania. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” w Betclic.
Marsylia – PSG, transmisja w TV
Spotkanie Olympique Marsylia – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 4.
Marsylia – PSG, transmisja online
Nadchodząca rywalizację możesz również obejrzeć w internecie. Mecz będzie transmitowany na stronie elevensports.pl, a także w usłudze Betclic TV.
Marsylia – PSG, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Marsylii
- remisem
- wygraną PSG
0 Votes
Marsylia – PSG, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.90. W przypadku zwycięstwa Olympique Marsylii natomiast sięga nawet 3.60.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (21 września) o godzinie 20:45.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.