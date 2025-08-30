Manchester United – Burnley, gdzie oglądać?
W sobotnie popołudnie obejrzymy interesujące starcie w ramach 3. kolejki rozgrywek Premier League, w którym Manchester United przed własną publicznością podejmie Burnley. Czerwone Diabły przystąpią do tej rywalizacji po kompromitacji w Pucharze Ligi Angielskiej. Zespół prowadzony przez Rubena Amorima został bowiem wyeliminowany przez Grimsby Town.
Burnley natomiast imponuje formą. Beniaminek Premier League w tygodniu odniósł zwycięstwo w Pucharze Ligi Angielskiej (2:1 z Derby County). Nadchodząca rywalizacja na Old Trafford zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Manchester United – Burnley, transmisja w TV
Spotkanie Manchester United – Burnley obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 1.
Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus
W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Manchester United – Burnley, transmisja online
Nadchodzący pojedynek można oglądać także w usłudze Canal+ online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, żeby go odebrać:
- Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)
- Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty
- Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł
- Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta
Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.
Manchester United – Burnley, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Manchester United 50%
- remisem 0%
- wygrana Burnley 50%
2+ Votes
Manchester United – Burnley, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniej potyczki jest Manchester United. Jeśli rozważasz typ na wygraną Czerwonych Diabłów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.37. W przypadku zwycięstwa Burnley natomiast sięga nawet 8.40.
Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (30 sierpnia) o godzinie 16:00.
