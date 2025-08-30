Manchester United - Burnley: Transmisja w TV i online. Już w sobotę swoje spotkanie rozegrają Czerwone Diabły. Sprawdź gdzie oglądać mecz Manchester United - Burnley.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Diogo Dalot

Manchester United – Burnley, gdzie oglądać?

W sobotnie popołudnie obejrzymy interesujące starcie w ramach 3. kolejki rozgrywek Premier League, w którym Manchester United przed własną publicznością podejmie Burnley. Czerwone Diabły przystąpią do tej rywalizacji po kompromitacji w Pucharze Ligi Angielskiej. Zespół prowadzony przez Rubena Amorima został bowiem wyeliminowany przez Grimsby Town.

Burnley natomiast imponuje formą. Beniaminek Premier League w tygodniu odniósł zwycięstwo w Pucharze Ligi Angielskiej (2:1 z Derby County). Nadchodząca rywalizacja na Old Trafford zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Manchester United – Burnley, transmisja w TV

Spotkanie Manchester United – Burnley obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 1.

Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus

W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Manchester United – Burnley, transmisja online

Nadchodzący pojedynek można oglądać także w usłudze Canal+ online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, żeby go odebrać:

Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)

i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail) Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty

Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł

Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta

Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.

Manchester United – Burnley, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Manchester United

remisem

wygrana Burnley wygraną Manchester United 50%

remisem 0%

wygrana Burnley 50% 2+ Votes

Manchester United – Burnley, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej potyczki jest Manchester United. Jeśli rozważasz typ na wygraną Czerwonych Diabłów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.37. W przypadku zwycięstwa Burnley natomiast sięga nawet 8.40.

Manchester United Burnley 1.40 5.00 7.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2025 10:34 .

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Burnley? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester United – Burnley? Mecz odbędzie się już w sobotę (30 sierpnia) o godzinie 16:00.

