Manchester City – Tottenham Hotspur: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (23.08.2025)

11:54, 23. sierpnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Manchester City - Tottenham Hotspur: Transmisja w TV i online. Sprawdź gdzie oglądać sobotni hit 2. kolejki Premier League.

Richarlison
PressFocus Na zdjęciu: Richarlison

Manchester City – Tottenham: gdzie oglądać?

Już w pierwszym sobotnim meczu 2. kolejki Premier League zobaczymy świetnie zapowiadające się spotkanie. W hicie zagra wielokrotny mistrz Anglii Manchester City, a jego rywalem będzie aktualny zwycięzca Ligi Europy, Tottenham. Gospodarze na domowy triumf z tym przeciwnikiem czekają od stycznia 2023 roku, kiedy to Pep Guardiola i spółka zwyciężyli 4:2. Przyjezdni nie złożą jednak łatwo broni. Ich ostatnia wizyta na Etihad Stadium zakończyła się przekonującym triumfem 4:0.

Za faworyta spotkania uznawany jest Manchester City. W teorii Tottenham za sukces będzie mógł uznać chociażby remis. Nie podejrzewamy jednak żadnej z drużyn o zadowalanie się podziałem punktów. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Manchester City – Tottenham Hotspur.

Zobacz także: Manchester City – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (23.08.2025)

Manchester City – Tottenham: transmisja w TV

Hitowe spotkanie Manchester City kontra Tottenham będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1. Początek szlagieru na Etihad Stadium o godzinie 13:30. Do komentowania spotkania wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus

W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Manchester City – Tottenham: stream online

Mecz z udziałem Manchesteru City i Tottenhamu można oglądać także w usłudze Canal+ online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, żeby go odebrać:

Manchester City – Tottenham: sonda

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Manchesteru City
  • Remis
  • Wygrana Tottenhamu
0 Votes

Manchester City – Tottenham: kursy bukmacherskie

Manchester City
Tottenham
1.52
5.00
6.00
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2025 08:44.
Gdzie obejrzeć mecz Manchester City – Tottenham Hotspur?

Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+ Extra 1 oraz w usłudze Canal+ online.

Kiedy odbędzie się spotkanie Manchester City – Tottenham Hotspur?

Mecz zostanie rozegrany w sobotę (23 sierpnia) o godzinie 13:30.

