Manchester City - Tottenham Hotspur: Transmisja w TV i online. Sprawdź gdzie oglądać sobotni hit 2. kolejki Premier League.

Manchester City – Tottenham: gdzie oglądać?

Już w pierwszym sobotnim meczu 2. kolejki Premier League zobaczymy świetnie zapowiadające się spotkanie. W hicie zagra wielokrotny mistrz Anglii Manchester City, a jego rywalem będzie aktualny zwycięzca Ligi Europy, Tottenham. Gospodarze na domowy triumf z tym przeciwnikiem czekają od stycznia 2023 roku, kiedy to Pep Guardiola i spółka zwyciężyli 4:2. Przyjezdni nie złożą jednak łatwo broni. Ich ostatnia wizyta na Etihad Stadium zakończyła się przekonującym triumfem 4:0.

Za faworyta spotkania uznawany jest Manchester City. W teorii Tottenham za sukces będzie mógł uznać chociażby remis. Nie podejrzewamy jednak żadnej z drużyn o zadowalanie się podziałem punktów. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Manchester City – Tottenham Hotspur.

Manchester City – Tottenham: transmisja w TV

Hitowe spotkanie Manchester City kontra Tottenham będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1. Początek szlagieru na Etihad Stadium o godzinie 13:30. Do komentowania spotkania wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Manchester City – Tottenham: stream online

Mecz z udziałem Manchesteru City i Tottenhamu można oglądać także w usłudze Canal+ online.

Manchester City – Tottenham: kursy bukmacherskie

Manchester City Tottenham 1.52 5.00 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2025 08:44 .

Gdzie obejrzeć mecz Manchester City – Tottenham Hotspur? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+ Extra 1 oraz w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Manchester City – Tottenham Hotspur? Mecz zostanie rozegrany w sobotę (23 sierpnia) o godzinie 13:30.

