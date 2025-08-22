Manchester City – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (23.08.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

Manchester City – Tottenham Hotspur: typy bukmacherskie

Sobota z Premier League rozpocznie się kapitalnie dla sympatyków angielskiego futbolu. W sobotę 23 sierpnia o 13:30 na boisko w Manchesterze wybiegną kluby aspirujące do najwyższych lokat w lidze. Mecz Manchester City – Tottenham Hotspur ma wyraźnego faworyta i jest nim zespół gospodarzy. Dla obu ekip to dotychczas największe wyzwanie w tym sezonie ligowym. Trenerzy Pep Guardiola i Thomas Frank znają świetnie swoje mocne i słabe strony, ale prawdopodobnie i tak zdołają nas czymś zaskoczyć. Jak przełoży się to na końcowy wynik spotkania? Mój typ: więcej niż 2,5 bramki.

Fortuna 1,48 Powyżej 2,5 bramki – TAK przejdź do Fortuna

Manchester City – Tottenham Hotspur: ostatnie wyniki

Zawodnicy Manchesteru City udział w Klubowych Mistrzostwach Świata FIFA zakończyli już na 1/8 finału. W fazie tej odpadli z saudyjskim Al Hilal. To zasiało wątpliwości o formę tego zespołu na inaugurację Premier League. Wypadła ona jednak kapitalnie dla drużyny Pepa Guardioli. Obywatele rozbili 4:0 Wolverhampton.

Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus

W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Reklama

Poważnym startem przed wznowieniem zmagań w Premier League, dla Tottenhamu był mecz o Superpuchar Europy z Paris Saint-Germain. Londyńczycy prowadzili już 2:0, a jednak trofeum wymknęło im się z rąk po porażce w rzutach karnych. Tottenham powetował sobie to niepowodzenie na inaugurację sezonu 2025/2026, kiedy to pokonał 3:0 Burnley.

Manchester City – Tottenham Hotspur: historia

W ostatnich latach pojedynki z udziałem Manchesteru City i Tottenhamu są wyrównane, a co za tym idzie, trudne do wytypowania. Kibicom londyńskiego klubu w pamięci zapadła szczególnie ostatnia wyjazdowa wygrana w Manchesterze, gdzie goście zwyciężyli aż 4:0. Pep Guardiola i spółka zrewanżowali się wygraną w delegacji 1:0.

Manchester City – Tottenham Hotspur: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem według kursów bukmacherskich są piłkarze Manchesteru City. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gospodarzy, kurs wynosi około 1.50. Wygraną Tottenhamu można obstawić z kursem od 5.20 do nawet 6.00. Współczynnik na remis oscyluje w graniach 4.70.

Manchester City – Tottenham Hotspur: przewidywane składy

Manchester City Pep Guardiola Tottenham Thomas Frank Manchester City Pep Guardiola 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Trafford 82 Lewis 5 Stones 3 Dias 21 Nouri 14 Gonzalez 4 Reijnders 52 Bobb 20 Silva 11 Doku 9 Haaland 20 Kudus 9 Richarlison 29 Sarr 15 Bergvall 6 Palhinha 24 Spence 17 Romero 4 Danso 37 Ven 23 Porro 1 Vicario 1 Trafford 82 Lewis 5 Stones 3 Dias 21 Nouri 14 Gonzalez 4 Reijnders 52 Bobb 20 Silva 11 Doku 9 Haaland 20 Kudus 9 Richarlison 29 Sarr 15 Bergvall 6 Palhinha 24 Spence 17 Romero 4 Danso 37 Ven 23 Porro 1 Vicario 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 5-3-2 5-3-2 Przewidywany skład Tottenham Thomas Frank Rezerwowi 6 Nathan Aké 7 Omar Marmoush 10 Rayan Cherki 18 Stefan Ortega 19 Ilkay Gündogan 25 Manuel Akanji 27 Matheus Nunes 33 Nico O’Reilly 45 Abdukodir Khusanov 11 Mathys Tel 16 Luka Vuskovic 19 Dominic Solanke 28 Wilson Odobert 30 Rodrigo Bentancur 31 Antonin Kinsky 33 Ben Davies 22 Brennan Johnson 14 Archie Gray

Manchester City – Tottenham Hotspur: sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru City

Remis

Wygrana Tottenhamu Wygrana Manchesteru City 0%

Remis 100%

Wygrana Tottenhamu 0% 1+ Votes

Manchester City – Tottenham Hotspur: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Tottenham Hotspur na Etihad Stadium w ramach 2. kolejki Premier League zostanie rozegrany w sobotę (23 sierpnia) o godzinie 13:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online. Bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)

i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail) Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty

Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł

Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta

Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.