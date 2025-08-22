Manchester City – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (23.08.2025)

Manchester City – Tottenham Hotspur: typy bukmacherskie
Sobota z Premier League rozpocznie się kapitalnie dla sympatyków angielskiego futbolu. W sobotę 23 sierpnia o 13:30 na boisko w Manchesterze wybiegną kluby aspirujące do najwyższych lokat w lidze. Mecz Manchester City – Tottenham Hotspur ma wyraźnego faworyta i jest nim zespół gospodarzy. Dla obu ekip to dotychczas największe wyzwanie w tym sezonie ligowym. Trenerzy Pep Guardiola i Thomas Frank znają świetnie swoje mocne i słabe strony, ale prawdopodobnie i tak zdołają nas czymś zaskoczyć. Jak przełoży się to na końcowy wynik spotkania? Mój typ: więcej niż 2,5 bramki.
Manchester City – Tottenham Hotspur: ostatnie wyniki
Zawodnicy Manchesteru City udział w Klubowych Mistrzostwach Świata FIFA zakończyli już na 1/8 finału. W fazie tej odpadli z saudyjskim Al Hilal. To zasiało wątpliwości o formę tego zespołu na inaugurację Premier League. Wypadła ona jednak kapitalnie dla drużyny Pepa Guardioli. Obywatele rozbili 4:0 Wolverhampton.
Poważnym startem przed wznowieniem zmagań w Premier League, dla Tottenhamu był mecz o Superpuchar Europy z Paris Saint-Germain. Londyńczycy prowadzili już 2:0, a jednak trofeum wymknęło im się z rąk po porażce w rzutach karnych. Tottenham powetował sobie to niepowodzenie na inaugurację sezonu 2025/2026, kiedy to pokonał 3:0 Burnley.
Manchester City – Tottenham Hotspur: historia
W ostatnich latach pojedynki z udziałem Manchesteru City i Tottenhamu są wyrównane, a co za tym idzie, trudne do wytypowania. Kibicom londyńskiego klubu w pamięci zapadła szczególnie ostatnia wyjazdowa wygrana w Manchesterze, gdzie goście zwyciężyli aż 4:0. Pep Guardiola i spółka zrewanżowali się wygraną w delegacji 1:0.
Manchester City – Tottenham Hotspur: kursy bukmacherskie
Zdecydowanym faworytem według kursów bukmacherskich są piłkarze Manchesteru City. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gospodarzy, kurs wynosi około 1.50. Wygraną Tottenhamu można obstawić z kursem od 5.20 do nawet 6.00. Współczynnik na remis oscyluje w graniach 4.70.
Manchester City – Tottenham Hotspur: przewidywane składy
Manchester City – Tottenham Hotspur: transmisja meczu
Mecz Manchester City – Tottenham Hotspur na Etihad Stadium w ramach 2. kolejki Premier League zostanie rozegrany w sobotę (23 sierpnia) o godzinie 13:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online. Bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:
- Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)
- Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty
- Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł
- Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta
Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.
