Manchester City – Plymouth: czy jest transmisja? (01.03.2025)

Manchester City podejmie w 1/8 finału Pucharu Anglii Plymouth Argyle z Tymoteuszem Puchaczem w składzie. Zobacz, czy będzie transmisja meczu o awans do ćwierćfinału.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City – Plymouth: czy można oglądać?

W sobotę wieczorem na Etihad Stadium Manchester City podejmie Plymouth Argyle w walce o ćwierćfinał Pucharu Anglii. Będzie to pierwsze spotkanie obu drużyn od 1989 roku, kiedy to The Citizens pokonali rywali (2:0) w rozgrywkach ligowych.

Podopieczni Pepa Guardioli wrócili na zwycięską ścieżkę po dwóch bolesnych porażkach z Realem Madryt i Liverpoolem. W środę pokonali w meczu wyjazdowym Tottenham Hotspur (1:0) w Premier League. Zwycięskiego gola strzelił Erling Haaland, który powrócił po kontuzji i trafił do siatki po raz 20. w tym sezonie w lidze. Dla polskich kibiców ważna będzie obecność na boisku Tymoteusza Puchacza, który trafił do Plymouth z Holstein Kielc w ramach wypożyczenia.

Mecz Manchester City – Plymouth odbędzie się w sobotę (1 marca) o godzinie 18:45 na Etihad Stadium w ramach 1/8 Pucharu Anglii. Spotkanie nie będzie transmitowane w Polsce. Żadna tradycyjna telewizja, ani też platforma streamingowa nie zakupiła praw transmisyjnych do Pucharu Anglii.