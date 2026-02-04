Manchester City – Newcastle: transmisja. Gdzie oglądać Puchar Ligi Angielskiej? (04.02.2026)

Manchester City – Newcastle United: gdzie oglądać?
Drugim półfinałowym starciem Pucharu Ligi Angielskiej będzie rywalizacja pomiędzy Manchesterem City a Newcastle United. Faworytem nie tylko tej rywalizacji, ale i do awansu do finału, są oczywiście Obywatele. Ekipa gospodarzy ma na swoim koncie zaliczkę z pierwszego starcia; wówczas wygrali oni ze Srokami 2:0. Teraz mają atut swojego boiska i muszą tylko uniknąć porażki dwoma golami. Zadanie nie będzie jednak takie łatwe, bowiem Newcastle to wciąż groźny rywal. Sprawdź więc, gdzie oglądać ten mecz.
Manchester City – Newcastle United: transmisja w TV
W Polsce żadna telewizja nie ma praw dostępu do transmisji tego spotkania. Oznacza to, że mecz Manchester City – Newcastle United nie będzie pokazywany w TV.
Manchester City – Newcastle United: stream online
Mecz pomiędzy Manchesterem City a Newcastle United będzie jednak można obejrzeć w internecie. Transmisję zapewni usługa STS TV.
Jak oglądać mecz Manchester City – Newcastle United w STS TV?
Aby obejrzeć ten mecz, wystarczy spełnić kilka prostych warunków. Po przejściu tych kroków cieszyć będzie można się świetnym spotkaniem.
- Zarejestruj konto w STS, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Manchester City – Newcastle United zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”
Mecz odbędzie się w środę 4 lutego 2026 roku o godzinie 21:00.
