Manchester City – Newcastle: transmisja. Gdzie oglądać Puchar Ligi Angielskiej? (04.02.2026)

Manchester City - Newcastle United: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (4 lutego) mecz 1/2 finału EFL Cup.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City – Newcastle United: gdzie oglądać?

Drugim półfinałowym starciem Pucharu Ligi Angielskiej będzie rywalizacja pomiędzy Manchesterem City a Newcastle United. Faworytem nie tylko tej rywalizacji, ale i do awansu do finału, są oczywiście Obywatele. Ekipa gospodarzy ma na swoim koncie zaliczkę z pierwszego starcia; wówczas wygrali oni ze Srokami 2:0. Teraz mają atut swojego boiska i muszą tylko uniknąć porażki dwoma golami. Zadanie nie będzie jednak takie łatwe, bowiem Newcastle to wciąż groźny rywal. Sprawdź więc, gdzie oglądać ten mecz.

Manchester City – Newcastle United: transmisja w TV

W Polsce żadna telewizja nie ma praw dostępu do transmisji tego spotkania. Oznacza to, że mecz Manchester City – Newcastle United nie będzie pokazywany w TV.

Manchester City – Newcastle United: stream online

Mecz pomiędzy Manchesterem City a Newcastle United będzie jednak można obejrzeć w internecie. Transmisję zapewni usługa STS TV.

Jak oglądać mecz Manchester City – Newcastle United w STS TV?

Aby obejrzeć ten mecz, wystarczy spełnić kilka prostych warunków. Po przejściu tych kroków cieszyć będzie można się świetnym spotkaniem.

Zarejestruj konto w STS, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Manchester City – Newcastle United zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kiedy odbędzie się spotkanie Manchester City – Newcastle United? Mecz odbędzie się w środę 4 lutego 2026 roku o godzinie 21:00. Gdzie oglądać mecz Manchester City – Newcastle United? Mecz będzie można obejrzeć w usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.