Manchester City – Brentford: gdzie oglądać?
W ramach 1/4 finału Pucharu Ligi Angielskiej Manchester City rywalizować będzie z Brentford. Gospodarze mogą mówić o korzystnym losowaniu, chociażby z racji na atut własnego boiska i przeciwnika, który ustępuje im jakością piłkarką. Goście postarają się ją zniwelować swoim zaangażowaniem i nieustępliwością. Czy to wystarczy im do sukcesu? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Manchester City – Brentford: transmisja w TV
Żadna z polskich stacji telewizyjnych nie posiada praw do pokazywania Pucharu Ligi Angielskiej. Rywalizacja Manchesteru City z Brentford nie będzie zatem transmitowana w Polsce.
Manchester City – Brentford: stream online
Spotkanie Manchesteru City z Brentford obejrzysz w internecie. Mecz będzie dostępny w usłudze bukmachera STS TV.
Jak oglądać mecz Manchester City – Brentford w STS TV?
Mecz Manchester City – Brentford możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Manchester City – Brentford zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Manchester City – Brentford: sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Manchesteru City 100%
- Remis 0%
- Wygrana Brentford 0%
1+ Votes
Mecz zostanie rozegrany w środę( 17 grudnia) o godzinie 20:30.
Spotkanie będzie transmitowane na platformie STS TV.
