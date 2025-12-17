Manchester City - Brentford: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (17 grudnia) mecz 1/4 finału EFL Cup.

PressFocus Na zdjęciu: Oscar Bobb

Manchester City – Brentford: gdzie oglądać?

W ramach 1/4 finału Pucharu Ligi Angielskiej Manchester City rywalizować będzie z Brentford. Gospodarze mogą mówić o korzystnym losowaniu, chociażby z racji na atut własnego boiska i przeciwnika, który ustępuje im jakością piłkarką. Goście postarają się ją zniwelować swoim zaangażowaniem i nieustępliwością. Czy to wystarczy im do sukcesu? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź mecz Manchester City – Brentford

Manchester City – Brentford: transmisja w TV

Żadna z polskich stacji telewizyjnych nie posiada praw do pokazywania Pucharu Ligi Angielskiej. Rywalizacja Manchesteru City z Brentford nie będzie zatem transmitowana w Polsce.

Manchester City – Brentford: stream online

Spotkanie Manchesteru City z Brentford obejrzysz w internecie. Mecz będzie dostępny w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Manchester City – Brentford w STS TV?

Mecz Manchester City – Brentford możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Manchester City – Brentford zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Manchester City – Brentford: sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru City

Remis

Wygrana Brentford Wygrana Manchesteru City 100%

Remis 0%

Wygrana Brentford 0% 1+ Votes

Manchester City – Brentford: kursy bukmacherskie

Manchester City Brentford Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 16 grudnia 2025 11:55

Kiedy odbędzie się spotkanie Manchester City – Brentford? Mecz zostanie rozegrany w środę( 17 grudnia) o godzinie 20:30. Gdzie oglądać mecz Manchester City – Brentford? Spotkanie będzie transmitowane na platformie STS TV.

