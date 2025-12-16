Manchester City – Brentford: typy bukmacherskie
Do 1/4 finału Pucharu Angielskiej dotarły trzy kluby z tzw. Big Six w Anglii, Wśród nich znalazł się Manchester City, przed którym otworzyła się spora szansa na znalezienie się w półfinale tych rozgrywek. Warunkiem do tego jest pokonanie Brentford w ćwierćfinale. Spotkanie zaplanowano na Etihad Stadium, co dodatkowo zwiększa szanse zespołu Pepa Guardioli na zwycięstwo. Mój typ: obie drużyny strzelą.
Manchester City – Brentford: ostatnie wyniki
Najlepsze drużyny na świecie poznaje się między innymi po ich reakcji na słabszy okres. Manchester City takową niewątpliwie jest, co pokazali swoją odpowiedzią na porażki z Newcastle United (1:2) i Bayerem Leverkusen (0:2). Nie każda kolejna potyczka była spokojna, ale ostatecznie Obywatele mogą szczycić się serią pięciu zwycięstw z rzędu. Manchester City ograł chociażby Real Madryt 2:1, a niedawno 3:0 Crystal Palace.
Brentford w minionej kolejce zdobył punkt po remisie z beniaminkiem Leeds United. Taki wynik mógł budzić niedosyt dla londyńczyków, ale był on jednak miłą odmianą po dwóch porażkach z rzędu z czołowymi zespołami w stolicy Anglii. Brentford w identycznym stosunku bramkowym (0:2) przegrał na stadionie Arsenalu, a później na obiekcie Tottenhamu.
Manchester City – Brentford: historia
Kluby te grały ze sobą już w tym sezonie. W siódmej kolejce Premier League Manchester City udał się na Brentford Community Stadium w Londynie, gdzie prowadzenie objął już w dziewiątej minucie. Gol Erlinga Haalanda był jednak jedynym trafieniem w tamtym spotkaniu. Tym samym drużyna Pepa Guardioli ponownie nie była w stanie pokonać Brentfordu różnicą więcej niż jednego trafienia. Ostatni raz udało się to jej w lutym 2024 roku (3:1).
Manchester City – Brentford: kursy bukmacherskie
Kursy bukmacherów na środową potyczką trafnie oddają potencjał piłkarski obu drużyn. Manchester City to pretendent do końcowego triumfu w EFL Cup, stąd współczynnik na zwycięstwo gospodarzy to 1.38. Brentford nie ma wielkich szans na sprawienie sensacji, stąd kurs na wygraną przyjezdnych to około 7.40.
Manchester City – Brentford: kto wygra?
Manchester City – Brentford: przewidywane składy
Manchester City: Trafford; Lewis, Khusanov, Ake, O’Reilly; Reijnders, Silva; Bobb, Cherki, Savinho; Haaland
Brentford: Valdimarsson; Kayode, Collins, Van den Berg, Henry; Henderson, Yarmoliuk; Schade, Damsgaard, Lewis-Potter; Thiago
Manchester City – Brentford: transmisja meczu
Mecz Manchester City – Brentford odbędzie się w środę (17 grudnia) o godzinie 20:30. Transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w Polsce. Żadna ze stacji telewizyjnych w naszym kraju nie zakupiła praw do pokazywania tych rozgrywek.
