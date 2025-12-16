PressFocus Na zdjęciu: Savinho

Manchester City – Brentford: typy bukmacherskie

Do 1/4 finału Pucharu Angielskiej dotarły trzy kluby z tzw. Big Six w Anglii, Wśród nich znalazł się Manchester City, przed którym otworzyła się spora szansa na znalezienie się w półfinale tych rozgrywek. Warunkiem do tego jest pokonanie Brentford w ćwierćfinale. Spotkanie zaplanowano na Etihad Stadium, co dodatkowo zwiększa szanse zespołu Pepa Guardioli na zwycięstwo. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar STS 1,82 Obie drużyny strzelą przejdź do STS

Manchester City – Brentford: ostatnie wyniki

Najlepsze drużyny na świecie poznaje się między innymi po ich reakcji na słabszy okres. Manchester City takową niewątpliwie jest, co pokazali swoją odpowiedzią na porażki z Newcastle United (1:2) i Bayerem Leverkusen (0:2). Nie każda kolejna potyczka była spokojna, ale ostatecznie Obywatele mogą szczycić się serią pięciu zwycięstw z rzędu. Manchester City ograł chociażby Real Madryt 2:1, a niedawno 3:0 Crystal Palace.

Brentford w minionej kolejce zdobył punkt po remisie z beniaminkiem Leeds United. Taki wynik mógł budzić niedosyt dla londyńczyków, ale był on jednak miłą odmianą po dwóch porażkach z rzędu z czołowymi zespołami w stolicy Anglii. Brentford w identycznym stosunku bramkowym (0:2) przegrał na stadionie Arsenalu, a później na obiekcie Tottenhamu.

Manchester City – Brentford: historia

Kluby te grały ze sobą już w tym sezonie. W siódmej kolejce Premier League Manchester City udał się na Brentford Community Stadium w Londynie, gdzie prowadzenie objął już w dziewiątej minucie. Gol Erlinga Haalanda był jednak jedynym trafieniem w tamtym spotkaniu. Tym samym drużyna Pepa Guardioli ponownie nie była w stanie pokonać Brentfordu różnicą więcej niż jednego trafienia. Ostatni raz udało się to jej w lutym 2024 roku (3:1).

Manchester City – Brentford: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherów na środową potyczką trafnie oddają potencjał piłkarski obu drużyn. Manchester City to pretendent do końcowego triumfu w EFL Cup, stąd współczynnik na zwycięstwo gospodarzy to 1.38. Brentford nie ma wielkich szans na sprawienie sensacji, stąd kurs na wygraną przyjezdnych to około 7.40.

Manchester City Brentford Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 16 grudnia 2025 11:55

Manchester City – Brentford: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru City

Remis

Wygrana Brentford Wygrana Manchesteru City

Remis

Wygrana Brentford 0 Votes

Manchester City – Brentford: przewidywane składy

Manchester City: Trafford; Lewis, Khusanov, Ake, O’Reilly; Reijnders, Silva; Bobb, Cherki, Savinho; Haaland

Brentford: Valdimarsson; Kayode, Collins, Van den Berg, Henry; Henderson, Yarmoliuk; Schade, Damsgaard, Lewis-Potter; Thiago

Manchester City – Brentford: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Brentford odbędzie się w środę (17 grudnia) o godzinie 20:30. Transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w Polsce. Żadna ze stacji telewizyjnych w naszym kraju nie zakupiła praw do pokazywania tych rozgrywek.

