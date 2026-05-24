Manchester City – Aston Villa, gdzie oglądać?
W 38. kolejce Premier League zaplanowano mecz Manchester City – Aston Villa. Gospodarze skończą sezon na drugim miejscu, ale to nie znaczy, że postarają się o zwycięstwo w niedzielę. Z drużyną pożegna się kilku zawodników. Przede wszystkim po raz ostatni Obywateli poprowadzi Pep Guardiola. Czy Hiszpan opuści Manchester w wielkim stylu? Sprawdź gdzie oglądać mecz Manchester City – Aston Villa.
Manchester City – Aston Villa, transmisja w TV
Spotkanie Manchester City – Aston Villa obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Rywalizację skomentują Szymon Przedpełski i Michał Gutka.
Manchester City – Aston Villa, transmisja online
Mecz 38 kolejki Premier League z udziałem Manchesteru City i Aston Villi będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Manchester City – Aston Villa, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester City. Kurs na takie zdarzenie to 1.42, przy współczynniku 6.90 na wygraną Aston Villi. Remis wyceniono kursem 5.50.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (24 maja) o godzinie 17:00.
