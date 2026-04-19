Manchester City – Arsenal, gdzie oglądać?
W 33. kolejce Premier League zaplanowano mecz Manchester City – Arsenal. Mecz dwóch najlepszych drużyn sezonu 2025/2026 nabrał aktualnie wymiaru meczu niemal decydującego o mistrzostwie Anglii. Presja faworyta będzie po stronie gospodarzy, którzy gonią aktualnego lidera rozgrywek. Przyjezdni z Londynu chcąc mieć wciąż wszystko w swoich rękach, muszą uniknąć porażki w Manchesterze. Sprawdź gdzie oglądać mecz Manchester City – Arsenal.
Manchester City – Arsenal: transmisja w TV
Spotkanie Manchester City – Arsenal: obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Mecz skomentują Przemysław Pełka i Michał Gutka.
Manchester City – Arsenal, transmisja online
Mecz 33. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru City i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Manchester City – Arsenal, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester City. Kurs na takie zdarzenie to 1.88, przy współczynniku 4.25 na wygraną Arsenalu. Remis wyceniono kursem 3.55.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (19 kwietnia) o godzinie 17:30.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (19 kwietnia) o godzinie 17:30.
