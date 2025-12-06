Manchester City - Sunderland: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (6 grudnia) mecz 15. kolejki Premier League.

Manchester City – Sunderland, gdzie oglądać?

W 15. kolejce Premier League o ligowe punkty zagrają Manchester City i Sunderland. Będzie to starcie pretendenta do tytułu mistrzowskiego z rewelacją sezonu 2025/2026. Zespoły te dzieli w tabeli tylko pięć punktów, co jeszcze kilka miesięcy temu było czymś nie do pomyślenia. Beniaminek w sobotę spróbuje udowodnić, że nieprzypadkowo znalazł się w szerokiej czołówce. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Manchester City – Sunderland, transmisja w TV

Spotkanie Manchester City – Sunderland obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2 Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Michał Gutka.

Manchester City – Sunderland, transmisja online

Mecz 15. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru City i Sunderlandu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Manchester City – Sunderland, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru City

Remis

Wygrana Sunderlandu Wygrana Manchesteru City 100%

Remis 0%

Wygrana Sunderlandu 0% 1+ Votes

Manchester City – Sunderland, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Manchester City wywiąże się z roli faworyta i pokona Sunderland. Współczynnik na takie zdarzenie wynosi 1.30. Jeżeli na zwycięzcę spotkania typujesz przyjezdnych, może zagrać ten typ po kursie 9.40. Remis wyceniono współczynnikiem 5.70.

Manchester City Sunderland 1.30 5.70 9.40 Odds are subject to change. Last updated 6 grudnia 2025 14:17

