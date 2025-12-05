Manchester City – AFC Sunderland: typy, kursy, zapowiedź (06.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Tijani Reinders

Manchester City – Sunderland: typy bukmacherskie

W 15. serii gier Premier League na godzinę 16:00 zaplanowano aż pięć meczów, w tym ten na Etihad Stadium. O punkty do ligowej tabeli zagrają tam Manchester City i Sunderland. Sympatycy gospodarzy liczą pewnie, że tym razem ich zespół od początku potwierdzi swoją jakość i nie dopuści zbytnio przeciwnika do piłki. Z kolei kibice dopingujący gości mają prawo marzyć, ze ponownie uda im się uniknąć porażki ze znacznie wyżej notowanym przeciwnikiem. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Manchester City – Sunderland: ostatnie wyniki

Piłkarze Manchesteru City nie zawsze wygrywają mecze. Trzeba im jednak oddać, że niezależnie od końcowego wyniku, w spotkaniach z ich udziałem nie brakuje emocji. Pep Guardiola i spółka minimalnie ulegli Newcastle United (1:2), by później przegrać 0:2 z Bayerem Leverkusen mimo wielu sytuacji na gola. Bramek nie zabrakło w dwóch kolejnych potyczkach. Manchester City bramkę na 3:2 w meczu z Leeds United zdobył dopiero w doliczonym czasie gry. Z Fulham było już znacznie bardziej komfortowo, ale londyńczycy nie odpuszczali do samego końca i finalnie faworyt triumfował tylko 5:4.

Sunderland wygrał zaledwie jeden z pięciu ostatnich meczów. Można też odwrócić perspektywę i zauważyć, że beniaminek przegrał w tym okresie tylko jedno spotkanie (0:! z Sunderlandem). W minionej serii gier Sunderland wybrał się na Anfield, gdzie wywalczył remis z broniącym tytułu mistrzowskiego Liverpoolem. Kilka kolejek wcześniej beniaminkowi udało się też zremisować 2:2 z liderującym w tabeli Arsenalem.

Manchester City – Sunderland: historia

Sunderland wrócił do Premier League po ośmiu latach pobytu w niższych klasach rozgrywkowych. Stąd mecz z Manchesterem City nabiera jeszcze większego znaczenia. Ostatni bezpośredni pojedynek tych drużyn odbył się w maju 2017 roku, kiedy to popularni Obywatele wygrali na wyjeździe 2:0. U siebie zwyciężyli natomiast 2:1.

Manchester City – Sunderland: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy widzą w Manchesterze City bezdyskusyjnego faworyta do zwycięstwa. Współczynnik na ich sukces wynosi 1.27, przy kursie między 9.25 a 10.50 na wygraną Sunderlandu. Sam podział punktów należałoby uznać za niespodziankę, stąd współczynniki na poziomie rzędu 5.75.

Manchester City – Sunderland: kto wygra?

Manchester City – Sunderland: przewidywane składy

Manchester City – Sunderland: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Sunderland odbędzie się w sobotę (6 grudnia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

