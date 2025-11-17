Malta – Polska: gdzie oglądać?
Poniedziałkowe spotkanie na Ta’Qali National Stadium będzie do obejrzenia nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale również w internecie. Prawa do pokazywania meczów z udziałem reprezentacji Polski posiada TVP. Starcie będzie do obejrzenia na dwóch antenach publicznego nadawcy. Ponadto dostęp do transmisji ze spotkania z udziałem Biało-czerwonych zapewnią nośniki online w postaci strony internetowej oraz aplikacji mobilnej dostępnej nie tylko na smartfony i tablety, ale także na Smart TV.
Reprezentacja Polski do rywalizacji w grupie G podejdzie, chcąc wykonać kolejny krok w kierunku pierwszego koszyka przy okazji losowania par barażowych o awans na mundial. Taki stan rzeczy zapewniłby rozstawienie ekipie Jana Urbana. Malta natomiast marzy o tym, aby sprawić kolejną niespodziankę w kwalifikacjach do MŚ 2026, co pomogłoby uniknąć zajęcia ostatniego miejsca w stawce, co byłoby dużym sukcesem dla wyspiarzy. Pierwsza potyczka między drużynami w tym roku, która miała miejsce w marcu, zakończyła się wygraną Biało-czerwonych (2:0).
Malta – Polska: transmisja w TV
Transmisja ze starcia Malta – Polska rozpocznie się w poniedziałek, 17 listopada o godzinie 20:45. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje TVP 1 i TVP Sport. Rywalizację skomentują u publicznego nadawcy Jacek Laskowski i Grzegorz Mielcarski.
Malta – Polska: stream online
Spotkanie będzie dostępne również online na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Ponadto stacje można oglądać na platformach streamingowych takich jak: CANAL+ czy Polsat Box Go.
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Malty 19%
- wygraną Polski 81%
- remisem 0%
21+ Votes
Spotkanie Malta – Polska rozpocznie się w poniedziałek, 17 listopada o godzinie 20:45.
Transmisję ze spotkania Malta – Polska można obejrzeć w telewizji na antenach TVP 1 oraz TVP Sport, a także w internecie dzięki platformie streamingowej CANAL+ i Polsat Box Go oraz na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.