Malta - Polska: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach kwalifikacji do MŚ 2026 z udziałem Polaków i Maltańczyków będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

Malta – Polska: gdzie oglądać?

Poniedziałkowe spotkanie na Ta’Qali National Stadium będzie do obejrzenia nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale również w internecie. Prawa do pokazywania meczów z udziałem reprezentacji Polski posiada TVP. Starcie będzie do obejrzenia na dwóch antenach publicznego nadawcy. Ponadto dostęp do transmisji ze spotkania z udziałem Biało-czerwonych zapewnią nośniki online w postaci strony internetowej oraz aplikacji mobilnej dostępnej nie tylko na smartfony i tablety, ale także na Smart TV.

Reprezentacja Polski do rywalizacji w grupie G podejdzie, chcąc wykonać kolejny krok w kierunku pierwszego koszyka przy okazji losowania par barażowych o awans na mundial. Taki stan rzeczy zapewniłby rozstawienie ekipie Jana Urbana. Malta natomiast marzy o tym, aby sprawić kolejną niespodziankę w kwalifikacjach do MŚ 2026, co pomogłoby uniknąć zajęcia ostatniego miejsca w stawce, co byłoby dużym sukcesem dla wyspiarzy. Pierwsza potyczka między drużynami w tym roku, która miała miejsce w marcu, zakończyła się wygraną Biało-czerwonych (2:0).

Malta – Polska: transmisja w TV

Transmisja ze starcia Malta – Polska rozpocznie się w poniedziałek, 17 listopada o godzinie 20:45. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje TVP 1 i TVP Sport. Rywalizację skomentują u publicznego nadawcy Jacek Laskowski i Grzegorz Mielcarski.

Malta – Polska: stream online

Spotkanie będzie dostępne również online na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Ponadto stacje można oglądać na platformach streamingowych takich jak: CANAL+ czy Polsat Box Go.

