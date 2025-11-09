Olympique Lyon – Paris Saint-Germain: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (09.11.2025)

Lyon – PSG, gdzie oglądać?
W niedzielny wieczór odbędzie się mecz na szczycie 12. kolejki rozgrywek Ligue 1. A w nim Paris Saint-Germain zmierzy się na wyjeździe z Olympique Lyonem. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po dość bolesnej porażce z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów (1:2).
Olympique Lyon również nie wspomina najlepiej swojego meczu, który był rozgrywany w europejskich pucharach. Gospodarze niedzielnego pojedynku przegrali bowiem z Realem Betis w Lidze Europy (0:2). Nadchodząca rywalizacja na Groupama Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Lyon – PSG, transmisja w TV
Spotkanie Olympique Lyon – Paris Saint-Germain będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 3.
Lyon – PSG, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.
Lyon – PSG, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Lyonu 25%
- remisem 0%
- wygraną PSG 75%
4+ Votes
Lyon – PSG, kursy bukmacherskie
Według bukmachera faworytem niedzielnej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na triumf mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.80. W przypadku zwycięstwa Olympique Lyonu natomiast sięga nawet 4.50.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę (9 listopada) o godzinie 20:45.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.