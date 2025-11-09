Olympique Lyon – Paris Saint-Germain: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (09.11.2025)

18:43, 9. listopada 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz  
Willian Pacho
Willian Pacho

Lyon – PSG, gdzie oglądać?

W niedzielny wieczór odbędzie się mecz na szczycie 12. kolejki rozgrywek Ligue 1. A w nim Paris Saint-Germain zmierzy się na wyjeździe z Olympique Lyonem. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po dość bolesnej porażce z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów (1:2).

Olympique Lyon również nie wspomina najlepiej swojego meczu, który był rozgrywany w europejskich pucharach. Gospodarze niedzielnego pojedynku przegrali bowiem z Realem Betis w Lidze Europy (0:2). Nadchodząca rywalizacja na Groupama Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Lyon – PSG, transmisja w TV

Spotkanie Olympique Lyon – Paris Saint-Germain będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 3.

Lyon – PSG, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.

Lyon – PSG, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Lyonu
  • remisem
  • wygraną PSG
  • wygraną Lyonu 25%
  • remisem 0%
  • wygraną PSG 75%

Lyon – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera faworytem niedzielnej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na triumf mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.80. W przypadku zwycięstwa Olympique Lyonu natomiast sięga nawet 4.50.

Olympique Lyon
Paris Saint-Germain
4.50
3.80
1.80
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2025 07:59.
Gdzie oglądać mecz Lyon – PSG?

Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 3, a także na stronie ElevenSports.pl i usłudze Betclic TV.

Kiedy odbędzie się mecz Lyon – PSG?

Spotkanie odbędzie się w niedzielę (9 listopada) o godzinie 20:45.

