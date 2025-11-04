Gdzie oglądać losowanie STS Pucharu Polski?
Losowanie STS Pucharu Polski można obejrzeć w TVP Sport. Transmisja jest dostępna w telewizji oraz na oficjalnym kanale YouTube stacji. Początek wydarzenia we wtorek (4 listopada) o godzinie 12:00. Gospodarzem będzie Kacper Tomczyk (dziennikarz TVP Sport). W studio pojawią się również ekspert i były reprezentant Polski Jakub Wawrzyniak oraz sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.
Losowanie STS Pucharu Polski: transmisja na żywo
Poniżej znajduje się transmisja na żywo z losowania STS Pucharu Polski. Jest ona dostępna za pośrednictwem kanału YouTube TVP Sport.
STS Puchar Polski: drużyny w 1/8 finału
- Avia Świdnik
- Chojniczanka Chojnice
- GKS Katowice
- Górnik Zabrze
- Jagiellonia Białystok
- Korona Kielce
- Lech Poznań
- Lechia Gdańsk
- Piast Gliwice
- Pogoń Szczecin
- Polonia Bytom
- Raków Częstochowa
- Śląsk Wrocław
- Widzew Łódź
- Wisła Kraków
- Zawisza Bydgoszcz