We wtorek (4 listopada) odbędzie się losowanie STS Pucharu Polski. Dowiedz się, gdzie oglądać to wydarzenie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: STS Puchar Polski

Gdzie oglądać losowanie STS Pucharu Polski?

Losowanie STS Pucharu Polski można obejrzeć w TVP Sport. Transmisja jest dostępna w telewizji oraz na oficjalnym kanale YouTube stacji. Początek wydarzenia we wtorek (4 listopada) o godzinie 12:00. Gospodarzem będzie Kacper Tomczyk (dziennikarz TVP Sport). W studio pojawią się również ekspert i były reprezentant Polski Jakub Wawrzyniak oraz sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.

Losowanie STS Pucharu Polski: transmisja na żywo

Poniżej znajduje się transmisja na żywo z losowania STS Pucharu Polski. Jest ona dostępna za pośrednictwem kanału YouTube TVP Sport.

STS Puchar Polski: drużyny w 1/8 finału