Losowanie STS Pucharu Polski: gdzie oglądać? Transmisja na żywo (04.11.2025)

10:24, 4. listopada 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

We wtorek (4 listopada) odbędzie się losowanie STS Pucharu Polski. Dowiedz się, gdzie oglądać to wydarzenie.

STS Puchar Polski
fot. PressFocus Na zdjęciu: STS Puchar Polski

Gdzie oglądać losowanie STS Pucharu Polski?

Losowanie STS Pucharu Polski można obejrzeć w TVP Sport. Transmisja jest dostępna w telewizji oraz na oficjalnym kanale YouTube stacji. Początek wydarzenia we wtorek (4 listopada) o godzinie 12:00. Gospodarzem będzie Kacper Tomczyk (dziennikarz TVP Sport). W studio pojawią się również ekspert i były reprezentant Polski Jakub Wawrzyniak oraz sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.

Losowanie STS Pucharu Polski: transmisja na żywo

Poniżej znajduje się transmisja na żywo z losowania STS Pucharu Polski. Jest ona dostępna za pośrednictwem kanału YouTube TVP Sport.

STS Puchar Polski: drużyny w 1/8 finału

  • Avia Świdnik
  • Chojniczanka Chojnice
  • GKS Katowice
  • Górnik Zabrze
  • Jagiellonia Białystok
  • Korona Kielce
  • Lech Poznań
  • Lechia Gdańsk
  • Piast Gliwice
  • Pogoń Szczecin
  • Polonia Bytom
  • Raków Częstochowa
  • Śląsk Wrocław
  • Widzew Łódź
  • Wisła Kraków
  • Zawisza Bydgoszcz