W piątek (29 sierpnia) odbędzie się losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji. Ceremonia wyłoni rywali 36 drużyn walczących o trzecie najcenniejsze klubowe trofeum w Europie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Puchar Ligi Konferencji

Losowanie Ligi Konferencji: transmisja w TV

Prawa do pokazywania Ligi Konferencji w Polsce posiada stacja Polsat. Dzisiejsze losowanie będzie transmitowane na żywo na kanałach Polsat Sport 3 i Polsat Sport Premium 1. Początek ceremonii zaplanowano na piątek (29 sierpnia) na godzinę 13:00 w Grimaldi Forum w Monako.

Losowanie Ligi Konferencji: transmisja online

Ceremonię losowania Ligi Konferencji 2025/2026 będzie można śledzić bezpłatnie w internecie. Transmisja odbędzie się na stronie UEFA.com oraz w płatnej usłudze Polsat Box GO.

Jakie drużyny poznają rywali w Lidze Konferencji?

Polska: Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Raków.

Włochy: Fiorentina.

Holandia: AZ Alkmaar.

Ukraina: Szachtar Donieck, Dynamo Kijów.

Słowacja: Slovan Bratysława, Celje.

Austria: Rapid Wiedeń.

Czechy: Sparta Praga, Sigma Ołomuniec.

Anglia: Crystal Palace.

Hiszpania: Rayo Vallecano.

Irlandia: Shamrock Rovers, Shelbourne.

Cypr: Omonia Nikozja, AEK Larnaka.

Niemcy: Mainz.

Francja: Strasbourg.

Chorwacja: Rijeka.

Bośnia i Hercegowina: Zrinjski Mostar.

Gibraltar: Lincoln Red Imps.

Finlandia: KuPS Kuopio.

Grecja: AEK Ateny.

Szkocja: Aberdeen.

Kosowo: Drita.

Islandia: Breiðablik.

Turcja: Samsunspor.

Macedonia Północna: Shkëndija.

Szwecja: Häcken.

Szwajcaria: Lausanne-Sport.

Rumunia: Universitatea Craiova.

Malta: Hamrun Spartans.

Armenia: Noah.

Zasady losowania Ligi Konferencji 2025/2026

W fazie ligowej Ligi Konferencji rywalizuje 36 drużyn, z których każda rozgrywa po sześć spotkań – trzy u siebie i trzy na wyjeździe. Zespoły dzielone są na sześć koszyków po sześć drużyn, zgodnie z rankingiem współczynników UEFA. Następnie każdy klub jest losowany indywidualnie.

Stawkę 36 uczestników tworzy 24 zwycięzców baraży Ligi Konferencji (pięć ze „ścieżki mistrzowskiej” i 19 ze „ścieżki ligowej”), a także 12 zespołów, które odpadły w rundzie play-off Ligi Europy.

Losowanie odbywa się z pomocą oprogramowania UEFA, które przydziela każdej drużynie sześciu różnych przeciwników. System uwzględnia określone kryteria – nie można wylosować rywala z tego samego kraju, a maksymalnie dwóch rywali może pochodzić z tej samej ligi.

Po fazie ligowej osiem najlepszych zespołów automatycznie awansuje do 1/8 finału. Drużyny z miejsc 9–24 trafiają do rundy play-off, gdzie walczą o kolejne osiem miejsc w tej fazie rozgrywek.