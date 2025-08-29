Losowanie Ligi Konferencji: transmisja w TV
Prawa do pokazywania Ligi Konferencji w Polsce posiada stacja Polsat. Dzisiejsze losowanie będzie transmitowane na żywo na kanałach Polsat Sport 3 i Polsat Sport Premium 1. Początek ceremonii zaplanowano na piątek (29 sierpnia) na godzinę 13:00 w Grimaldi Forum w Monako.
Losowanie Ligi Konferencji: transmisja online
Ceremonię losowania Ligi Konferencji 2025/2026 będzie można śledzić bezpłatnie w internecie. Transmisja odbędzie się na stronie UEFA.com oraz w płatnej usłudze Polsat Box GO.
Sprawdź również: Lech, Legia, Raków i Jagiellonia w Lidze Konferencji. Oto podział na koszyki
Jakie drużyny poznają rywali w Lidze Konferencji?
Polska: Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Raków.
Włochy: Fiorentina.
Holandia: AZ Alkmaar.
Ukraina: Szachtar Donieck, Dynamo Kijów.
Słowacja: Slovan Bratysława, Celje.
Austria: Rapid Wiedeń.
Czechy: Sparta Praga, Sigma Ołomuniec.
Anglia: Crystal Palace.
Hiszpania: Rayo Vallecano.
Irlandia: Shamrock Rovers, Shelbourne.
Cypr: Omonia Nikozja, AEK Larnaka.
Niemcy: Mainz.
Francja: Strasbourg.
Chorwacja: Rijeka.
Bośnia i Hercegowina: Zrinjski Mostar.
Gibraltar: Lincoln Red Imps.
Finlandia: KuPS Kuopio.
Grecja: AEK Ateny.
Szkocja: Aberdeen.
Kosowo: Drita.
Islandia: Breiðablik.
Turcja: Samsunspor.
Macedonia Północna: Shkëndija.
Szwecja: Häcken.
Szwajcaria: Lausanne-Sport.
Rumunia: Universitatea Craiova.
Malta: Hamrun Spartans.
Armenia: Noah.
Zasady losowania Ligi Konferencji 2025/2026
W fazie ligowej Ligi Konferencji rywalizuje 36 drużyn, z których każda rozgrywa po sześć spotkań – trzy u siebie i trzy na wyjeździe. Zespoły dzielone są na sześć koszyków po sześć drużyn, zgodnie z rankingiem współczynników UEFA. Następnie każdy klub jest losowany indywidualnie.
Stawkę 36 uczestników tworzy 24 zwycięzców baraży Ligi Konferencji (pięć ze „ścieżki mistrzowskiej” i 19 ze „ścieżki ligowej”), a także 12 zespołów, które odpadły w rundzie play-off Ligi Europy.
Losowanie odbywa się z pomocą oprogramowania UEFA, które przydziela każdej drużynie sześciu różnych przeciwników. System uwzględnia określone kryteria – nie można wylosować rywala z tego samego kraju, a maksymalnie dwóch rywali może pochodzić z tej samej ligi.
Po fazie ligowej osiem najlepszych zespołów automatycznie awansuje do 1/8 finału. Drużyny z miejsc 9–24 trafiają do rundy play-off, gdzie walczą o kolejne osiem miejsc w tej fazie rozgrywek.
Ceremonia losowania Ligi Konferencji będzie transmitowana w telewizji na kanałach Polsat Sport 3 i Polsat Sport Premium 1 oraz w internecie na stronie UEFA.tv i kanale UEFA.
Losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji odbędzie się w piątek (29 sierpnia) w Grimaldi Forum w Monte Carlo o godzinie 13:00.