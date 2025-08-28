Lech, Legia, Raków i Jagiellonia w Lidze Konferencji. Oto podział na koszyki

Legia w 1. koszyku przed losowaniem Ligi Konferencji
Legia Warszawa po szalonym meczu z Hibernian wyszarpała awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. Bohaterem stołecznego klubu został Kacper Tobiasz, który zaliczył fantastyczną interwencję w jednej z ostatnich akcji spotkania. Z awansu cieszył się również Raków Częstochowa, który na wyjeździe pokonał Ardę Kyrdżali (2:1). Zaliczka z pierwszego meczu wystarczyła także do awansu Jagiellonii Białystok. Ponadto po porażce w dwumeczu z Genk w Lidze Europy, na jesień w Lidze Konferencji zagra Lech Poznań.
Oznacza to, że po raz pierwszy w historii komplet polskich drużyn przeszedł eliminację europejskich pucharów. Wszystkie cztery zespoły na jesień ponownie zagrają w rozgrywkach pod egidą UEFA. W piątek (29 sierpnia) odbędzie się losowanie, w którym Legia znalazła się w 1. koszyku. Z drugiego koszyka losowany będzie Lech, a Jagiellonia trafiła do 3. koszyka. Najniżej, bo w 5. koszyku znalazł się Raków.
Podział na koszyki przed losowaniem Ligi Konferencji:
Koszyk 1: Fiorentina, AZ Alkmaar, Szachtar Donieck, Slovan Bratysława, Rapid Wiedeń, Legia Warszawa
Koszyk 2: Sparta Praga, Dynamo Kijów, Crystal Palace, Lech Poznań, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers
Koszyk 3: Omonia Nikozja, FSV Mainz, Strasbourg, Jagiellonia Białystok, NK Celje, HNK Rijeka
Koszyk 4: Zrinjski Mostar, Lincoln, KUPS, AEK Ateny, Aberdeen, Drita
Koszyk 5: Breidablik, Sigma Ołomuniec, Samsunspor, Raków Częstochowa, AEK Larnaka, Shkendija
Koszyk 6: Hacken, Lausanne, Craiova, Hamrun Spartans, Noah, Shelbourne