Lech, Legia, Raków i Jagiellonia w Lidze Konferencji. Oto podział na koszyki

Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok awansowali do fazy ligowej Ligi Konferencji. Oto podział na koszyki przed piątkowym losowaniem. Wojskowi znaleźli się w pierwszym koszyku.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Trofeum Ligi Konferencji

Legia w 1. koszyku przed losowaniem Ligi Konferencji

Legia Warszawa po szalonym meczu z Hibernian wyszarpała awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. Bohaterem stołecznego klubu został Kacper Tobiasz, który zaliczył fantastyczną interwencję w jednej z ostatnich akcji spotkania. Z awansu cieszył się również Raków Częstochowa, który na wyjeździe pokonał Ardę Kyrdżali (2:1). Zaliczka z pierwszego meczu wystarczyła także do awansu Jagiellonii Białystok. Ponadto po porażce w dwumeczu z Genk w Lidze Europy, na jesień w Lidze Konferencji zagra Lech Poznań.

Oznacza to, że po raz pierwszy w historii komplet polskich drużyn przeszedł eliminację europejskich pucharów. Wszystkie cztery zespoły na jesień ponownie zagrają w rozgrywkach pod egidą UEFA. W piątek (29 sierpnia) odbędzie się losowanie, w którym Legia znalazła się w 1. koszyku. Z drugiego koszyka losowany będzie Lech, a Jagiellonia trafiła do 3. koszyka. Najniżej, bo w 5. koszyku znalazł się Raków.

Podział na koszyki przed losowaniem Ligi Konferencji:

Koszyk 1: Fiorentina, AZ Alkmaar, Szachtar Donieck, Slovan Bratysława, Rapid Wiedeń, Legia Warszawa

Koszyk 2: Sparta Praga, Dynamo Kijów, Crystal Palace, Lech Poznań, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers

Koszyk 3: Omonia Nikozja, FSV Mainz, Strasbourg, Jagiellonia Białystok, NK Celje, HNK Rijeka

Koszyk 4: Zrinjski Mostar, Lincoln, KUPS, AEK Ateny, Aberdeen, Drita

Koszyk 5: Breidablik, Sigma Ołomuniec, Samsunspor, Raków Częstochowa, AEK Larnaka, Shkendija

Koszyk 6: Hacken, Lausanne, Craiova, Hamrun Spartans, Noah, Shelbourne