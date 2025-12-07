ŁKS - Wisła Kraków: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Betclic 1. Ligi z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

ŁKS – Wisła Kraków: gdzie oglądać?

Jedna z kilku niedzielnych rywalizacji w ramach 19. kolejki Betclic 1. Ligi z udziałem ŁKS-u oraz Wisły Kraków tradycyjnie będzie do zobaczenie w telewizji oraz w internecie. Prawda do transmisji ze spotkań z zaplecza PKO BP Ekstraklasy są w posiadaniu TVP. Tym samym poszczególnie starcia można obejrzeć na antenach publicznego nadawcy, ale i w interncie. Druga z opcji jest możliwa poprzez stronę internetową TVPSport.pl oraz aplikacje TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i Smart TV.

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

ŁKS i Wisła Kraków to drużyny, które dzieli w tabeli różnica 17 punktów. Łodzianie przystąpią do potyczki po ligowej wygranej nad Stalą Mielec (3:0). W każdym razie w środku tygodnia Biała Gwiazda skompromitowała się w STS Pucharze Polski, ulegając Zawiszy Bydgoszcz (1:4). Tymczasem ekipa Grzegorza Szoki do niedzielnego starcia podejdzie po remisie ze Zniczem Pruszków (1:1).

ŁKS – Wisła Kraków: transmisja w TV

Niedzielna potyczka będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja z rywalizacji ŁKS – Wisła Kraków rozpocznie się w niedzielę, 7 grudnia o godzinie 14:30. Mecz w telewizji będzie emitowany na antenie TVP Polonia. Spotkanie skomentują Sławomir Kwiatkowski i Adam Marciniak.

ŁKS – Wisła Kraków: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na stadionie w Łodzi. Mecz z udziałem ŁKS-u i Wisły będzie dostępny w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport. Możliwość oglądania potyczki ŁKS – Wisła zapewnia też usługa Betclic TV.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną ŁKS-u

wygraną Wisły

remisem wygraną ŁKS-u 0%

wygraną Wisły 100%

remisem 0% 1+ Votes

Kiedy i o której mecz ŁKS – Wisła Kraków? Spotkanie ŁKS – Wisła rozpocznie się w niedzielę, 7 grudnia o godzinie 14:30. Gdzie oglądać mecz ŁKS – Wisła Kraków? Transmisję ze spotkania ŁKS – Wisła można obejrzeć w telewizji na antenie TVP Polonia, a także w internecie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.