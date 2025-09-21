ŁKS Łódź – Wieczysta Kraków: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (21.09.2025)

ŁKS – Wieczysta: gdzie oglądać?
Wieczysta Kraków wyrasta na jednego z głównych faworytów do awansu do Ekstraklasy. Dotrzymuje kroku najmocniejszym drużynom w lidze, ustępując w zasadzie jedynie Wiśle Kraków. ŁKS Łódź z kolei to wielkie rozczarowanie – po ciekawym letnim okienku oczekiwano walki o najwyższe cele, a tymczasem ekipa Szymona Grabowskiego ugrzęzła w środku stawki. Choć różnice punktowe nie są jeszcze znaczące, kryzys trwa, a od czterech spotkań łodzianom nie udało się zwyciężyć.
ŁKS – Wieczysta: transmisja w TV
Niedzielny mecz ŁKS Łódź – Wieczysta Kraków rozpocznie się o godzinie 20:15. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport.
ŁKS – Wieczysta: stream online
To starcie można obejrzeć również w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL, postawić dowolny kupon oraz posiadać środki dostępne na grę.
Mecz odbędzie się w niedzielę (21 września) o godzinie 20:15.
