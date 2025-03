fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mateusz Kupczak

ŁKS Łódź – Odra Opole, gdzie oglądać?

ŁKS Łódź napędzony dwoma kolejnymi zwycięstwami chce jeszcze włączyć się do walki o awans do Ekstraklasy. Nie będzie o to łatwo, ale strefa barażowa pozostaje w zasięgu. Sobotnim rywalem łódzkiego klubu będzie Odra Opole, która stara się o utrzymanie w pierwszoligowej stawce. Aktualnie znajduje się w strefie spadkowej, a do bezpiecznej Warty Poznań ma punkt straty.

ŁKS Łódź – Odra Opole, transmisja TV

Sobotni mecz ŁKS-u Łódź z Odrą Opole rozpocznie się o godzinie 19:30. Telewizyjną transmisję poprowadzi TVP 3.

ŁKS Łódź – Odra Opole, transmisja online

To spotkanie będzie dostępne dla widzów również w internecie. Transmisję zapewnia strona sport.tvp.pl, aplikacja TVP Sport oraz usługa Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

ŁKS Łódź – Odra Opole, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną ŁKS-u

Remisem

Wygraną Odry Wygraną ŁKS-u

Remisem

Wygraną Odry 0 Votes

ŁKS Łódź – Odra Opole, kursy bukmacherskie

Faworytem meczu według bukmacherów jest ŁKS Łódź. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.63. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Odry Opole jest to 5.00. Kurs na remis wynosi z kolei 3.60. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

ŁKS Łódź Odra Opole Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 marca 2025 09:57 .

