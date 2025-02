Liverpool - Newcastle United to mecz 27. kolejki Premier League, zapowiadający się pasjonująco. Sprawdź czy transmisja będzie dostępna w internecie lub telewizji.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Newcastle United: gdzie oglądać?

Liverpool to na dzisiaj główny faworyt do wygrania mistrzostwa Anglii w sezonie 2024/2025. Na dzisiaj The Reds legitymują się bilansem 64 punktów i nie zamierzają na tym poprzestać. Ostatnio w pokonanym polu zespół Arne Slota zostawił na Etihad Stadium miejscowy Manchester United (2:0).

Newcastle United to natomiast ekipa, skupiająca się na walce o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Po dwóch z rzędu porażkach gracze Srok na zwycięski szlak wrócili, wygrywając z Nottingham Forrest (4:3).

Liverpool – Newcastle United: transmisja TV

Potyczka na Anfield Road zapowiada się ciekawie. Niemniej transmisja ze spotkania Liverpool – Newcastle nie będzie dostępna w tradycyjnej telewizji. Dostęp to meczu zapewni tylko jedna z usług internetowych.

Liverpool – Newcastle United: transmisja online

Środowa potyczka w lidze angielskiej z udziałem Liverpoolu i Newcastle będzie do obejrzenia tylko na platformie Viaplay. Rywalizacja zacznie się o godzinie 21:15 i skomentują ją Andrzej Twarowski oraz Maciej Łuczak.

Liverpool – Newcastle United: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Liverpoolu

wygraną Newcastle

remisem wygraną Liverpoolu

wygraną Newcastle

remisem 0 Votes

Liverpool – Newcastle United: kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Liverpoolu wynosi 1.50. Remis oszacowano na 5.40. Z kolei opcja na ewentualne zwycięstwa Newcastle United kształtuje się na poziomie 6.10 i to zdaniem analityków bukmacherskich najmniej prawdopodobny scenariusz.

Liverpool FC Newcastle 1.50 5.40 6.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lutego 2025 11:32 .

Gdzie obejrzeć mecz Liverpool – Newcastle United? Spotkanie będzie transmitowane tylko na platformie Viaplay. Kiedy odbędzie się mecz Liverpool – Newcastle United? Spotkanie zostanie rozegrane w środę (26 lutego) o godzinie 21:15.

