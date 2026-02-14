Liverpool – Brighton, gdzie oglądać?
W 1/16 finału do Pucharu Anglii zobaczymy mecz Liverpool – Brighton. Drużyna gości może szczycić się tym, że w tej edycji wyeliminowała już jednego angielskiego potentata. Czy po wygranej z Manchesterem United, przyjdzie im cieszyć się z awansu na Anfield? The Reds to wyraźny faworyt, aczkolwiek gospodarzom zdarzają się gorsze chwile. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Liverpool – Brighton
Liverpool – Brighton, transmisja w TV
Spotkanie Liverpool – Brighton nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji.
Liverpool – Brighton, transmisja online
Mecz 1/16 finału Pucharu Anglii z udziałem Liverpoolu i Brighton będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport. Rywalizację skomentują Marcin Feddek i Michał Zachodny.
Liverpool – Brighton, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy jako faworyta sobotniej rywalizacji wskazują Liverpool. Współczynnik na sukces gospodarzy to 1.56, przy kursie 5.30 na wygraną Brighton.
Mecz odbędzie się już w sobotę (14 lutego) o godzinie 21:00.
