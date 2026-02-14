Liverpool – Brighton: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (14 lutego) mecz 1/16 finału FA Cup.

PressFocus Na zdjęciu: Federico Chiesa

Liverpool – Brighton, gdzie oglądać?

W 1/16 finału do Pucharu Anglii zobaczymy mecz Liverpool – Brighton. Drużyna gości może szczycić się tym, że w tej edycji wyeliminowała już jednego angielskiego potentata. Czy po wygranej z Manchesterem United, przyjdzie im cieszyć się z awansu na Anfield? The Reds to wyraźny faworyt, aczkolwiek gospodarzom zdarzają się gorsze chwile. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Liverpool – Brighton

Liverpool – Brighton, transmisja w TV

Spotkanie Liverpool – Brighton nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji.

Liverpool – Brighton, transmisja online

Mecz 1/16 finału Pucharu Anglii z udziałem Liverpoolu i Brighton będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport. Rywalizację skomentują Marcin Feddek i Michał Zachodny.

Liverpool – Brighton, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta sobotniej rywalizacji wskazują Liverpool. Współczynnik na sukces gospodarzy to 1.56, przy kursie 5.30 na wygraną Brighton.

Liverpool FC Brighton 1.56 4.50 5.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 lutego 2026 16:10

Gdzie oglądać mecz Liverpool – Brighton? Spotkanie Liverpool – Brighton będzie będzie transmitowane wyłącznie online na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Liverpool – Brighton? Mecz odbędzie się już w sobotę (14 lutego) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.