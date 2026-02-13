PressFocus Na zdjęciu: Curtis Jones

Liverpool – Brighton: typy bukmacherskie

W 1/16 finału Pucharu Anglii zagrają zespoły, które na co dzień rywalizują na poziomie Premier League. Tym razem Liverpool i Brighton zagrają jednak w krajowym pucharze o awans do kolejnej rundy. Gospodarze powinni poradzić sobie na Anfield i pokonać drużynę gości, która w 2026 roku wygrała tylko dwa mecze. Mój typ: wygrana Liverpoolu.

Liverpool – Brighton: ostatnie wyniki

Liverpool w tygodniu wywiązał się z roli faworyta w meczu z Sunderlandem. Beniaminek zasłynął ze świetnej postawy przeciwko angielskim potentatom, jednak tym razem góra byli The Reds, którzy zwyciężyli 1:0. Tym samym gracze Arne Slota błyskawicznie wrócili na zwycięską ścieżkę po porażce 1:2 z Manchesterem City.

Brighton zaczęło 2026 roku w najlepszym możliwym stylu, bo od zwycięstwa bez straty gola z Burnley (2:0). Później było już tylko jednak gorzej. Mewy potrafiły wygrywać jedynie w Pucharze Anglii, gdzie wyeliminowali Manchester United, pokonując go na Old Trafford 2:1.

Liverpool – Brighton: historia

Pierwsze w tym sezonie starcie bezpośrednie przebiegło zgodnie z planem. Tego dnia ze świetnej strony pokazał się Hugo Ekitike, który wyprowadził Liverpool na prowadzenie w pierwszej minucie. Po godzinie gry Francuz miał na swoim koncie dublet, a The Reds ostatecznie pokonali Brighton 2:0.

Liverpool – Brighton: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyt do sobotniego meczu przystąpi Liverpool. Wskazuje na to współczynnik 1.56 na wygraną tej drużyny. Zwycięstwo Brighton możesz zagrać po kursie około 5.30.

Liverpool FC Remis Brighton 1.56 4.50 5.30 1.56 4.50 5.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 lutego 2026 16:10

Liverpool – Brighton: przewidywane składy

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz, Gakpo; Chiesa

Brighton: Steele; Veltman, Dunk, Boscagli, De Cuyper; Milner, Baleba; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck

Liverpool – Brighton: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Brighton odbędzie się w sobotę (14 lutego) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna wyłącznie online na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.

