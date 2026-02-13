Liverpool – Brighton: typy bukmacherskie
W 1/16 finału Pucharu Anglii zagrają zespoły, które na co dzień rywalizują na poziomie Premier League. Tym razem Liverpool i Brighton zagrają jednak w krajowym pucharze o awans do kolejnej rundy. Gospodarze powinni poradzić sobie na Anfield i pokonać drużynę gości, która w 2026 roku wygrała tylko dwa mecze. Mój typ: wygrana Liverpoolu.
Liverpool – Brighton: ostatnie wyniki
Liverpool w tygodniu wywiązał się z roli faworyta w meczu z Sunderlandem. Beniaminek zasłynął ze świetnej postawy przeciwko angielskim potentatom, jednak tym razem góra byli The Reds, którzy zwyciężyli 1:0. Tym samym gracze Arne Slota błyskawicznie wrócili na zwycięską ścieżkę po porażce 1:2 z Manchesterem City.
Brighton zaczęło 2026 roku w najlepszym możliwym stylu, bo od zwycięstwa bez straty gola z Burnley (2:0). Później było już tylko jednak gorzej. Mewy potrafiły wygrywać jedynie w Pucharze Anglii, gdzie wyeliminowali Manchester United, pokonując go na Old Trafford 2:1.
Liverpool – Brighton: historia
Pierwsze w tym sezonie starcie bezpośrednie przebiegło zgodnie z planem. Tego dnia ze świetnej strony pokazał się Hugo Ekitike, który wyprowadził Liverpool na prowadzenie w pierwszej minucie. Po godzinie gry Francuz miał na swoim koncie dublet, a The Reds ostatecznie pokonali Brighton 2:0.
Liverpool – Brighton: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyt do sobotniego meczu przystąpi Liverpool. Wskazuje na to współczynnik 1.56 na wygraną tej drużyny. Zwycięstwo Brighton możesz zagrać po kursie około 5.30.
Liverpool – Brighton: przewidywane składy
Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz, Gakpo; Chiesa
Brighton: Steele; Veltman, Dunk, Boscagli, De Cuyper; Milner, Baleba; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck
Liverpool – Brighton: transmisja meczu
Mecz Liverpool – Brighton odbędzie się w sobotę (14 lutego) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna wyłącznie online na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.
