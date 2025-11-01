PressFocus Na zdjęciu: Matty Cash

Liverpool – Aston Villa, gdzie oglądać?

Ostatnim sobotnim meczem w 10. kolejce Premier League będzie rywalizacja na Anfield, gdzie zagrają ze sobą bezpośredni sąsiedzi w tabeli, czyli Liverpool i Aston Villa. Cztery ligowe porażki z rzędu po stronie The Reds mogą budzić w drużynie gości optymizm na pierwsze zwycięstwo na tym terenie od września 2014 roku. Mimo ewidentnego kryzysu formy w roli faworyta eksperci stawiają jednak Liverpool. Czy słusznie? O tym możesz przekonać się oglądając sobotni mecz.

Zobacz zapowiedź meczu Liverpool – Aston Villa

Liverpool – Aston Villa, transmisja w TV

Spotkanie Liverpool – Aston Villa obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Rafał Nahorny.

Liverpool – Aston Villa, transmisja online

Mecz 10. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Liverpool – Aston Villa, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana Aston Vili Wygrana Liverpoolu 80%

Remis 0%

Wygrana Aston Vili 20% 5+ Votes

Liverpool – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Występy Liverpoolu nie przypominają drużyny, która broni tytułu mistrzowskiego. Zespół jest daleko od optymalnej dyspozycji, a mimo tego to bukmacherscy analitycy widzą ten zespół jako faworyta sobotniej potyczki. Świadczy o tym kurs 1.65, przy współczynniku 4.80 na wygraną Aston Villi. Jeżeli uważasz, że drużyny podzielą się punktami, możesz zagrać takie zdarzenie po kursie 4.35.

Liverpool FC Aston Villa 1.67 4.40 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 listopada 2025 20:42 .

Gdzie oglądać mecz Liverpool – Aston Villa? Starcie Liverpool – Aston Villa będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Liverpool – Aston Villa? Mecz odbędzie się już w sobotę (1 listopada) o godzinie 21:00.

