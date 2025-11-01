Liverpool – Aston Villa, gdzie oglądać?
Ostatnim sobotnim meczem w 10. kolejce Premier League będzie rywalizacja na Anfield, gdzie zagrają ze sobą bezpośredni sąsiedzi w tabeli, czyli Liverpool i Aston Villa. Cztery ligowe porażki z rzędu po stronie The Reds mogą budzić w drużynie gości optymizm na pierwsze zwycięstwo na tym terenie od września 2014 roku. Mimo ewidentnego kryzysu formy w roli faworyta eksperci stawiają jednak Liverpool. Czy słusznie? O tym możesz przekonać się oglądając sobotni mecz.
Zobacz zapowiedź meczu Liverpool – Aston Villa
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Liverpool – Aston Villa, transmisja w TV
Spotkanie Liverpool – Aston Villa obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Rafał Nahorny.
Liverpool – Aston Villa, transmisja online
Mecz 10. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Liverpool – Aston Villa, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Liverpoolu 80%
- Remis 0%
- Wygrana Aston Vili 20%
5+ Votes
Liverpool – Aston Villa, kursy bukmacherskie
Występy Liverpoolu nie przypominają drużyny, która broni tytułu mistrzowskiego. Zespół jest daleko od optymalnej dyspozycji, a mimo tego to bukmacherscy analitycy widzą ten zespół jako faworyta sobotniej potyczki. Świadczy o tym kurs 1.65, przy współczynniku 4.80 na wygraną Aston Villi. Jeżeli uważasz, że drużyny podzielą się punktami, możesz zagrać takie zdarzenie po kursie 4.35.
Starcie Liverpool – Aston Villa będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (1 listopada) o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.