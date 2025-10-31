Liverpool FC – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (01.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Virgil Van Dijk

Liverpool – Aston Villa: typy bukmacherskie

W 10. kolejce Premier League będziemy świadkami starcia drużyn, które zrównały się punktami w ligowej tabeli, o czym jeszcze niedawno nikt nie myślał. Liverpool utracił rozpęd i popadł w kryzys, z którego trudno mu wyjść w ostatnich tygodniach. Aston Villa nabrała natomiast rozpędu i w razie zwycięstwa w najbliższym meczu może wyprzedzić The Reds w ligowej tabeli. Gospodarze postarają się nie dopuścić do takiego scenariusza. Czym się to uda? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Oskar STS 2,30 Obie drużyny strzelą – NIE przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Liverpool – Aston Villa: ostatnie wyniki

Obrona tytułu mistrzowskiego w tak wymagającej lidze jak Premier League, z reguły nie jest łatwa. Nikt nie przekreśla szans The Reds na ponowne wygranie rozgrywek, ale Arne Slot i spółka nie pomagają sobie w tym wyczynie. Uwzględniając ligową tabelę za pięć ostatnich meczów, Liverpool plasuje się tylko punkt nad strefą spadkową. Na domiar złego Liverpool pożegnał się z Pucharem Ligi Angielskiej, po trzeciej w tym sezonie porażce z Crystal Palace.

Na przeciwnym biegunie znajduje się Aston Villa, po której nie widać już śladów kryzysu z pierwszych tygodni sezonu 2025/2026. Unai Emery i spółka w minionej kolejce pokonali u siebie Manchester City 1:0. Tydzień wcześniej poradzili sobie z Tottenhamem. W te godne podziwu wyniki nie wpasowuje się wyjazdowa porażka z Go Ahead Eagles w Lidze Europy, która jawi się jako wypadek przy pracy.

Liverpool – Aston Villa: historia

Neutralni kibice śledzący rywalizację tych drużyn prawdopodobnie nie czują się zawiedzeni. Potyczki te z reguły obfitują w gole i niekiedy zaskakujące rezultaty. W minionym sezonie lepiej poradził sobie Liverpool, który na Anfield wygrał 2:0. Trudniejsza okazała się wyprawa do Birmingham, gdzie Aston Villa zdołała wyrwać faworytowi remis 2:2.

Liverpool – Aston Villa: kursy bukmacherskie

W opinii bukmacherów bardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Liverpoolu. Współczynnik na zwycięstwo gospodarzy to 1.61, przy kursie rzędu nawet 5.15 na trzy punkty dla Aston Villi. Jeżeli uważasz, że na Anfield będzie miał miejsce remis, zdarzenie to możesz zagrać po kursie między 4.25-4.45.

Liverpool – Aston Villa: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana Aston Vilii Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana Aston Vilii 0 Votes

Liverpool – Aston Villa: przewidywane składy

Liverpool FC Arne Slot Aston Villa Unai Emery Liverpool FC Arne Slot 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 25 Mamardashvili 12 Bradley 5 Konate 4 Dijk 6 Kerkez 10 Allister 38 Gravenberch 11 Salah 8 Szoboszlai 18 Gakpo 22 Ekitike 11 Watkins 7 McGinn 27 Rogers 29 Guessand 44 Kamara 24 Onana 12 Digne 14 Torres 4 Konsa 2 Cash 23 Martinez 25 Mamardashvili 12 Bradley 5 Konate 4 Dijk 6 Kerkez 10 Allister 38 Gravenberch 11 Salah 8 Szoboszlai 18 Gakpo 22 Ekitike 11 Watkins 7 McGinn 27 Rogers 29 Guessand 44 Kamara 24 Onana 12 Digne 14 Torres 4 Konsa 2 Cash 23 Martinez 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Aston Villa Unai Emery Rezerwowi 2 Joe Gomez 3 Wataru Endo 14 Federico Chiesa 26 Andrew Robertson 28 Freddie Woodman 42 Trey Nyoni 68 Kieran Morrison 73 Rio Ngumoha 7 Florian Wirtz 3 Victor Lindelof 5 Tyrone Mings 6 Ross Barkley 17 Donyell Malen 22 Ian Maatsen 26 Lamare Bogarde 40 Marco Bizot 19 Jadon Sancho

Liverpool – Aston Villa: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Aston Villa odbędzie się w sobotę (1 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.