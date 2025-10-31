Liverpool FC – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (01.11.2025)

19:29, 31. października 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Liverpool - Aston Villa: typy i kursy na sobotni mecz 10. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Virgil Van Dijk
Na zdjęciu: Virgil Van Dijk

Liverpool – Aston Villa: typy bukmacherskie

W 10. kolejce Premier League będziemy świadkami starcia drużyn, które zrównały się punktami w ligowej tabeli, o czym jeszcze niedawno nikt nie myślał. Liverpool utracił rozpęd i popadł w kryzys, z którego trudno mu wyjść w ostatnich tygodniach. Aston Villa nabrała natomiast rozpędu i w razie zwycięstwa w najbliższym meczu może wyprzedzić The Reds w ligowej tabeli. Gospodarze postarają się nie dopuścić do takiego scenariusza. Czym się to uda? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Oskar Szatraj
Oskar
Liverpool – Aston Villa: ostatnie wyniki

Obrona tytułu mistrzowskiego w tak wymagającej lidze jak Premier League, z reguły nie jest łatwa. Nikt nie przekreśla szans The Reds na ponowne wygranie rozgrywek, ale Arne Slot i spółka nie pomagają sobie w tym wyczynie. Uwzględniając ligową tabelę za pięć ostatnich meczów, Liverpool plasuje się tylko punkt nad strefą spadkową. Na domiar złego Liverpool pożegnał się z Pucharem Ligi Angielskiej, po trzeciej w tym sezonie porażce z Crystal Palace.

Na przeciwnym biegunie znajduje się Aston Villa, po której nie widać już śladów kryzysu z pierwszych tygodni sezonu 2025/2026. Unai Emery i spółka w minionej kolejce pokonali u siebie Manchester City 1:0. Tydzień wcześniej poradzili sobie z Tottenhamem. W te godne podziwu wyniki nie wpasowuje się wyjazdowa porażka z Go Ahead Eagles w Lidze Europy, która jawi się jako wypadek przy pracy.

Liverpool – Aston Villa: historia

Neutralni kibice śledzący rywalizację tych drużyn prawdopodobnie nie czują się zawiedzeni. Potyczki te z reguły obfitują w gole i niekiedy zaskakujące rezultaty. W minionym sezonie lepiej poradził sobie Liverpool, który na Anfield wygrał 2:0. Trudniejsza okazała się wyprawa do Birmingham, gdzie Aston Villa zdołała wyrwać faworytowi remis 2:2.

Liverpool – Aston Villa: kursy bukmacherskie

W opinii bukmacherów bardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Liverpoolu. Współczynnik na zwycięstwo gospodarzy to 1.61, przy kursie rzędu nawet 5.15 na trzy punkty dla Aston Villi. Jeżeli uważasz, że na Anfield będzie miał miejsce remis, zdarzenie to możesz zagrać po kursie między 4.25-4.45.

Liverpool FC
Remis
Aston Villa
1.65
4.20
4.70
1.58
4.35
4.80
1.57
4.20
4.60
1.65
4.35
4.80
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 października 2025 19:28.

Liverpool – Aston Villa: kto wygra?

Liverpool – Aston Villa: przewidywane składy

Liverpool – Aston Villa: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Aston Villa odbędzie się w sobotę (1 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

