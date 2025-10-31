Liverpool FC – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (01.11.2025)

Liverpool – Aston Villa: typy bukmacherskie
W 10. kolejce Premier League będziemy świadkami starcia drużyn, które zrównały się punktami w ligowej tabeli, o czym jeszcze niedawno nikt nie myślał. Liverpool utracił rozpęd i popadł w kryzys, z którego trudno mu wyjść w ostatnich tygodniach. Aston Villa nabrała natomiast rozpędu i w razie zwycięstwa w najbliższym meczu może wyprzedzić The Reds w ligowej tabeli. Gospodarze postarają się nie dopuścić do takiego scenariusza. Czym się to uda? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.
Liverpool – Aston Villa: ostatnie wyniki
Obrona tytułu mistrzowskiego w tak wymagającej lidze jak Premier League, z reguły nie jest łatwa. Nikt nie przekreśla szans The Reds na ponowne wygranie rozgrywek, ale Arne Slot i spółka nie pomagają sobie w tym wyczynie. Uwzględniając ligową tabelę za pięć ostatnich meczów, Liverpool plasuje się tylko punkt nad strefą spadkową. Na domiar złego Liverpool pożegnał się z Pucharem Ligi Angielskiej, po trzeciej w tym sezonie porażce z Crystal Palace.
- Sprawdź: tabela Premier League
Na przeciwnym biegunie znajduje się Aston Villa, po której nie widać już śladów kryzysu z pierwszych tygodni sezonu 2025/2026. Unai Emery i spółka w minionej kolejce pokonali u siebie Manchester City 1:0. Tydzień wcześniej poradzili sobie z Tottenhamem. W te godne podziwu wyniki nie wpasowuje się wyjazdowa porażka z Go Ahead Eagles w Lidze Europy, która jawi się jako wypadek przy pracy.
Liverpool – Aston Villa: historia
Neutralni kibice śledzący rywalizację tych drużyn prawdopodobnie nie czują się zawiedzeni. Potyczki te z reguły obfitują w gole i niekiedy zaskakujące rezultaty. W minionym sezonie lepiej poradził sobie Liverpool, który na Anfield wygrał 2:0. Trudniejsza okazała się wyprawa do Birmingham, gdzie Aston Villa zdołała wyrwać faworytowi remis 2:2.
Liverpool – Aston Villa: kursy bukmacherskie
W opinii bukmacherów bardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Liverpoolu. Współczynnik na zwycięstwo gospodarzy to 1.61, przy kursie rzędu nawet 5.15 na trzy punkty dla Aston Villi. Jeżeli uważasz, że na Anfield będzie miał miejsce remis, zdarzenie to możesz zagrać po kursie między 4.25-4.45.
Liverpool – Aston Villa: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Liverpoolu
- Remis
- Wygrana Aston Vilii
0 Votes
Liverpool – Aston Villa: przewidywane składy
|2Joe Gomez
|3Wataru Endo
|14Federico Chiesa
|26Andrew Robertson
|28Freddie Woodman
|42Trey Nyoni
|68Kieran Morrison
|73Rio Ngumoha
|7Florian Wirtz
|3Victor Lindelof
|5Tyrone Mings
|6Ross Barkley
|17Donyell Malen
|22Ian Maatsen
|26Lamare Bogarde
|40Marco Bizot
|19Jadon Sancho
Liverpool – Aston Villa: transmisja meczu
Mecz Liverpool – Aston Villa odbędzie się w sobotę (1 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
