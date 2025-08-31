Liverpool FC - Arsenal FC: Transmisja w TV i online. Sprawdź gdzie oglądać niedzielny hit 3. kolejki Premier League.

Liverpool – Arsenal: gdzie oglądać?

W 3. kolejce Premier League zdecydowanie najciekawiej powinno być na Anfield, gdzie rywalizować będą główni pretendenci do wygrania mistrzostwa Anglii. Do walki o trzecie zwycięstwo z rzędu w sezonie 2025/2026 staną Liverpool oraz Arsenal. Wskazanie faworyta do łatwych zadań nie należy, ale większa presja będzie po stronie gospodarza i jednocześnie obrońcy tytułu. Sprawdź gdzie możesz zobaczyć szlagier angielskiej piłki.

Liverpool – Arsenal: transmisja w TV

Mecz Liverpool – Arsenal obejrzysz na antenie CANAL+ Extra 1. Szlagier ten skomentują Andrzej Twarowski i Michał Gutka. Początek spotkania przewidziany jest na godzinę 17:30 w niedzielę 31 sierpnia.

Liverpool – Arsenal: stream online

Spotkanie Liverpool – Arsenal można oglądać także w usłudze Canal+ online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, żeby go odebrać:

Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)

i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail) Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty

Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł

Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta

Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.

Liverpool – Arsenal: sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana Arsenalu Wygrana Liverpoolu 50%

Remis 30%

Wygrana Arsenalu 20% 10+ Votes

Liverpool – Arsenal: kursy bukmacherskie

Liverpool FC Arsenal 2.50 3.50 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2025 15:43 .

Gdzie obejrzeć mecz Liverpool FC – Arsenal FC? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+ Extra 1 oraz w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Liverpool FC – Arsenal FC? Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 17:30.

