Liverpool – Arsenal: gdzie oglądać?
W 3. kolejce Premier League zdecydowanie najciekawiej powinno być na Anfield, gdzie rywalizować będą główni pretendenci do wygrania mistrzostwa Anglii. Do walki o trzecie zwycięstwo z rzędu w sezonie 2025/2026 staną Liverpool oraz Arsenal. Wskazanie faworyta do łatwych zadań nie należy, ale większa presja będzie po stronie gospodarza i jednocześnie obrońcy tytułu. Sprawdź gdzie możesz zobaczyć szlagier angielskiej piłki.
Liverpool – Arsenal: transmisja w TV
Mecz Liverpool – Arsenal obejrzysz na antenie CANAL+ Extra 1. Szlagier ten skomentują Andrzej Twarowski i Michał Gutka. Początek spotkania przewidziany jest na godzinę 17:30 w niedzielę 31 sierpnia.
Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus
W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Liverpool – Arsenal: stream online
Spotkanie Liverpool – Arsenal można oglądać także w usłudze Canal+ online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, żeby go odebrać:
- Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)
- Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty
- Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł
- Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta
Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.
Liverpool – Arsenal: sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Liverpoolu 50%
- Remis 30%
- Wygrana Arsenalu 20%
10+ Votes
Liverpool – Arsenal: kursy bukmacherskie
Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 17:30.
