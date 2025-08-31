Liverpool FC – Arsenal FC: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (31.08.2025)

15:30, 31. sierpnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Liverpool FC - Arsenal FC: Transmisja w TV i online. Sprawdź gdzie oglądać niedzielny hit 3. kolejki Premier League.

Martin Zubimendi
PressFocus Na zdjęciu: Martin Zubimendi

Liverpool – Arsenal: gdzie oglądać?

W 3. kolejce Premier League zdecydowanie najciekawiej powinno być na Anfield, gdzie rywalizować będą główni pretendenci do wygrania mistrzostwa Anglii. Do walki o trzecie zwycięstwo z rzędu w sezonie 2025/2026 staną Liverpool oraz Arsenal. Wskazanie faworyta do łatwych zadań nie należy, ale większa presja będzie po stronie gospodarza i jednocześnie obrońcy tytułu. Sprawdź gdzie możesz zobaczyć szlagier angielskiej piłki.

Liverpool – Arsenal: transmisja w TV

Mecz Liverpool – Arsenal obejrzysz na antenie CANAL+ Extra 1. Szlagier ten skomentują Andrzej Twarowski i Michał Gutka. Początek spotkania przewidziany jest na godzinę 17:30 w niedzielę 31 sierpnia.

Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus

W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Liverpool – Arsenal: stream online

Spotkanie Liverpool – Arsenal można oglądać także w usłudze Canal+ online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, żeby go odebrać:

  • Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)
  • Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty
  • Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł
  • Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta

Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.

Liverpool – Arsenal: sonda

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Liverpoolu
  • Remis
  • Wygrana Arsenalu
  • Wygrana Liverpoolu 50%
  • Remis 30%
  • Wygrana Arsenalu 20%

10+ Votes

Liverpool – Arsenal: kursy bukmacherskie

Liverpool FC
Arsenal
2.50
3.50
3.05
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2025 15:43.
Gdzie obejrzeć mecz Liverpool FC – Arsenal FC?

Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+ Extra 1 oraz w usłudze Canal+ online.

Kiedy odbędzie się spotkanie Liverpool FC – Arsenal FC?

Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 17:30.

