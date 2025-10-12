Litwa – Polska: gdzie oglądać?
Niedzielne starcie będzie do obejrzenia nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także w interncie. Prawa do transmisji ze spotkań z udziałem reprezentacji Polski w ramach kwalifikacji do MŚ 2026 posiada TVP. Potyczka będzie do obejrzenia na dwóch antenach publicznego nadawcy. Online mecz będzie do obejrzenia na jednej ze stron internetowych i w usługach streamingowych.
Litwa i Polska to ekipy, które dzieli w tabeli różnica siedmiu punktów. Biało-czerwoni przystąpią do potyczki, chcąc odnieść trzecie zwycięstwo pod dowództwem trenera Jana Urbana. Litwa natomiast marzy o przerwaniu serii bez wygranej, co mogłoby pozwolić włączyć się tej ekipie do gry o miejsce w barażach o awans na mundial.
Litwa – Polska: transmisja w TV
Transmisja ze starcia Litwa – Polska rozpocznie się w niedzielę, 12 października o godzinie 20:45. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje TVP 1 i TVP Sport. Rywalizację skomentują u publicznego nadawcy Jacek Laskowski i Grzegorz Mielcarski.
Litwa – Polska: stream online
Spotkanie będzie dostępne również online na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Ponadto stacje można oglądać na platformach streamingowych takich jak: CANAL+ czy Polsat Box Go.
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Litwy 17%
- wygraną Polski 67%
- remisem 17%
6+ Votes
Spotkanie Litwa – Polska rozpocznie się w niedzielę, 12 października o godzinie 20:45.
Transmisję ze spotkania Litwa – Polska można obejrzeć w telewizji na antenach TVP 1 oraz TVP Sport, a także w internecie dzięki platformie streamingowej CANAL+ i Polsat Box Go oraz na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.