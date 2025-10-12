Litwa - Polska: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach kwalifikacji do MŚ 2026 z udziałem Litwinów i Polaków będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Litwa – Polska: gdzie oglądać?

Niedzielne starcie będzie do obejrzenia nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także w interncie. Prawa do transmisji ze spotkań z udziałem reprezentacji Polski w ramach kwalifikacji do MŚ 2026 posiada TVP. Potyczka będzie do obejrzenia na dwóch antenach publicznego nadawcy. Online mecz będzie do obejrzenia na jednej ze stron internetowych i w usługach streamingowych.

Litwa i Polska to ekipy, które dzieli w tabeli różnica siedmiu punktów. Biało-czerwoni przystąpią do potyczki, chcąc odnieść trzecie zwycięstwo pod dowództwem trenera Jana Urbana. Litwa natomiast marzy o przerwaniu serii bez wygranej, co mogłoby pozwolić włączyć się tej ekipie do gry o miejsce w barażach o awans na mundial.

Litwa – Polska: transmisja w TV

Transmisja ze starcia Litwa – Polska rozpocznie się w niedzielę, 12 października o godzinie 20:45. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje TVP 1 i TVP Sport. Rywalizację skomentują u publicznego nadawcy Jacek Laskowski i Grzegorz Mielcarski.

Litwa – Polska: stream online

Spotkanie będzie dostępne również online na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Ponadto stacje można oglądać na platformach streamingowych takich jak: CANAL+ czy Polsat Box Go.

