Litwa – Holandia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (07.09.2025)

Litwa - Holandia to mecz eliminacji do mistrzostw świata 2026. Spotkanie odbędzie się już w niedzielę, 7 września, o godz. 18:00 w Kownie. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie zobaczyć mecz.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Litwa – Holandia: gdzie oglądać?

Reprezentacja Litwy zmierzy się w Kownie z Holandią w meczu eliminacji mistrzostw świata 2026. Drużyna prowadzona przez Ronalda Koemana pozostaje głównym faworytem grupy G, w której rywalizuje również Polska.

Oranje w miniony czwartek niespodziewanie tylko zremisowali w Rotterdamie z Biało-Czerwonymi (1:1). Trafienie Denzela Dumfriesa nie wystarczyło, by pokonać dobrze dysponowaną drużynę Jana Urbana, który zadebiutował w roli selekcjonera.

Litwa ma na koncie trzy punkty. W ostatnim meczu z Maltą zespół uratował remis (1:1) dzięki bramce Gvidasa Gineitisa z rzutu karnego w 96. minucie. Spotkanie Litwa – Holandia zapowiada się emocjonująco. Sprawdź, gdzie obejrzeć transmisję i poznaj szczegóły naszej zapowiedzi meczu.

Litwa – Holandia: transmisja w TV

Mecz Litwa – Holandia będzie transmitowany w telewizji. Spotkanie będzie można śledzić na żywo na antenie Polsat Sport 1. Rywalizację skomentują Tomasz Włodarczyk i Marcin Kaczmarek. Początek meczu o godzinie 18:00.

Litwa – Holandia: stream online

Spotkanie Litwy z Holandią będzie można obejrzeć również online. Transmisja będzie dostępna w serwisie Polsat Box Go.

Litwa – Holandia: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów trudno spodziewać się niespodzianki w Kownie. Holendrzy są murowanym faworytem. Kurs na ich zwycięstwo to zaledwie 1.10. Wygrana Litwy oceniana jest jako scenariusz niemal nierealny, bo zakłady wystawiają na nią kurs około 33.00. Na podział punktów można z kolei zagrać po kursie w okolicach 10.50.

Litwa Holandia 34.0 13.0 1.09 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 września 2025 15:31 .

Kiedy odbędzie się mecz Litwa – Holandia? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (7 września) o godzinie 18:00. Gdzie obejrzeć spotkanie Litwa – Holandia? Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 1 oraz w usłudze Polsat Box Go.

