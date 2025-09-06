Litwa – Holandia: typy, kursy, zapowiedź (07.09.2025)

Litwa – Holandia: typy bukmacherskie
Reprezentacja Litwy zagra w niedzielę (7 września, godz. 18:00) w Wilnie z Holandią w eliminacjach mistrzostw świata. Dla gospodarzy to jedno z najtrudniejszych spotkań w całym cyklu, natomiast Oranje muszą udowodnić, że czwartkowy remis z Polską (1:1) był tylko wypadkiem przy pracy.
Holendrzy rozczarowali własnych kibiców w Rotterdamie na stadionie De Kuip. Choć objęli prowadzenie w 28. minucie po golu Denzela Dumfriesa, to trafienie Matty’ego Casha w końcówce zapewniło Polakom cenny punkt. Na domiar złego kadra Ronalda Koemana straciła Frenkiego de Jonga, który doznał urazu i opuścił zgrupowanie. To poważne osłabienie środka pola Oranje.
Mimo tego Holendrzy wciąż uchodzą za zdecydowanego faworyta grupy. Do tej pory zdobyli 11 bramek w trzech meczach. Litwini nie mogą pochwalić się podobnym bilansem. Na zwycięstwo czekają od czerwca 2024 roku, a ich seria bez triumfu wynosi już 11 spotkań. Goście powinni sięgnąć po trzy punkty w Kownie. Wszystko wskazuje na to, że różnica jakości między obiema drużynami będzie widoczna od pierwszych minut. Mój typ: liczba goli – powyżej 3.5.
Litwa – Holandia: ostatnie wyniki
Reprezentacja Litwy od lat nie potrafi nawiązać do swoich najlepszych czasów. Drużyna, która jeszcze w 2008 roku zajmowała 37. miejsce w rankingu FIFA, dziś okupuje dopiero 143. lokatę i wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w obecnych eliminacjach. W czwartek zremisowali u siebie z Maltą (1:1), a punkt uratował w doliczonym czasie gry rzut karny pewnie wykorzystany przez Gvidasa Gineitisa. 21-letni pomocnik Torino jest gwiazdą drużyny. Litwini wcześniej doznali wysokiej porażki z Danią (0:5), bezbramkowo zremisowali z Maltą, podzielili się punktami z Finlandią (2:2) i przegrali z Polską (0:1).
Drużyna Ronalda Koemana wciąż prowadzi w grupie eliminacyjnej, choć w tym tygodniu niespodziewanie zremisowała z Polską (1:1) w Rotterdamie. Oranje przez większość meczu dominowali, lecz brak skuteczności zemścił się w końcówce spotkania. W czerwcu rozbili Maltę (8:0), a także pokonali Finlandię (2:0). Jesienią w Lidze Narodów zmierzyli się z Hiszpanią. Najpierw zremisowali (2:2), a w rewanżu w serii rzutów karnych musieli uznać wyższość La Roja.
Litwa – Holandia: historia
To będzie pierwsze w historii spotkanie pomiędzy Litwą i Holandią. Wszystko wskazuje na to, że Oranje powinni bez większych problemów potwierdzić swoją dominację i zgarnąć komplet punktów, umacniając się na drodze do mundialu w Ameryce Północnej.
Litwa – Holandia: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy jasno wskazują, że zdecydowanym faworytem są piłkarze Holandii. Kurs na zwycięstwo Oranje wynosi około 1.10, podczas gdy triumf Litwinów wyceniono na mniej więcej 33.00. Remis natomiast to kurs w granicach 9-70-10.50.
Litwa – Holandia: przewidywane składy
|5Markas Beneta
|8Tomas Kalinauskas
|11Romualdas Jansonas
|12Tomas Svedkauskas
|14Nauris Petkevicius
|16Domantas Antanavičius
|17Eligijus Jankauskas
|18Vilius Armalas
|21Vaidas Magdušauskas
|23Marius Adamonis
|22Paulius Golubickas
|3Jurrien Timber
|5Nathan Aké
|6Stefan de Vrij
|9Wouter Weghorst
|12Quinten Timber
|13Robin Roefs
|15Matthijs de Ligt
|17Noa Lang
|18Donyell Malen
|19Justin Kluivert
|20Jerdy Schouten
|23Mark Flekken
Litwa – Holandia: sonda
Kto wygra mecz?
- Litwa
- Remis
- Holandia
0 Votes
Litwa – Holandia: transmisja meczu
Mecz Litwa – Polska w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrane w niedzielę (7 września) o godzinie 18:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport 1 oraz w usłudze Polsat Box Go.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.