Litwa – Holandia: typy, kursy, zapowiedź (07.09.2025)

Litwa - Holandia to mecz eliminacji mistrzostw świata 2026. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 7 września, o godz. 18:00. Holendrzy chcą zrehabilitować się za remis z Polską w Rotterdamie.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Litwa – Holandia: typy bukmacherskie

Reprezentacja Litwy zagra w niedzielę (7 września, godz. 18:00) w Wilnie z Holandią w eliminacjach mistrzostw świata. Dla gospodarzy to jedno z najtrudniejszych spotkań w całym cyklu, natomiast Oranje muszą udowodnić, że czwartkowy remis z Polską (1:1) był tylko wypadkiem przy pracy.

Holendrzy rozczarowali własnych kibiców w Rotterdamie na stadionie De Kuip. Choć objęli prowadzenie w 28. minucie po golu Denzela Dumfriesa, to trafienie Matty’ego Casha w końcówce zapewniło Polakom cenny punkt. Na domiar złego kadra Ronalda Koemana straciła Frenkiego de Jonga, który doznał urazu i opuścił zgrupowanie. To poważne osłabienie środka pola Oranje.

Mimo tego Holendrzy wciąż uchodzą za zdecydowanego faworyta grupy. Do tej pory zdobyli 11 bramek w trzech meczach. Litwini nie mogą pochwalić się podobnym bilansem. Na zwycięstwo czekają od czerwca 2024 roku, a ich seria bez triumfu wynosi już 11 spotkań. Goście powinni sięgnąć po trzy punkty w Kownie. Wszystko wskazuje na to, że różnica jakości między obiema drużynami będzie widoczna od pierwszych minut. Mój typ: liczba goli – powyżej 3.5.

Paweł STS 2.10 Liczba goli – powyżej 3.5. Zagraj w STS!

Litwa – Holandia: ostatnie wyniki

Reprezentacja Litwy od lat nie potrafi nawiązać do swoich najlepszych czasów. Drużyna, która jeszcze w 2008 roku zajmowała 37. miejsce w rankingu FIFA, dziś okupuje dopiero 143. lokatę i wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w obecnych eliminacjach. W czwartek zremisowali u siebie z Maltą (1:1), a punkt uratował w doliczonym czasie gry rzut karny pewnie wykorzystany przez Gvidasa Gineitisa. 21-letni pomocnik Torino jest gwiazdą drużyny. Litwini wcześniej doznali wysokiej porażki z Danią (0:5), bezbramkowo zremisowali z Maltą, podzielili się punktami z Finlandią (2:2) i przegrali z Polską (0:1).

Drużyna Ronalda Koemana wciąż prowadzi w grupie eliminacyjnej, choć w tym tygodniu niespodziewanie zremisowała z Polską (1:1) w Rotterdamie. Oranje przez większość meczu dominowali, lecz brak skuteczności zemścił się w końcówce spotkania. W czerwcu rozbili Maltę (8:0), a także pokonali Finlandię (2:0). Jesienią w Lidze Narodów zmierzyli się z Hiszpanią. Najpierw zremisowali (2:2), a w rewanżu w serii rzutów karnych musieli uznać wyższość La Roja.

Litwa – Holandia: historia

To będzie pierwsze w historii spotkanie pomiędzy Litwą i Holandią. Wszystko wskazuje na to, że Oranje powinni bez większych problemów potwierdzić swoją dominację i zgarnąć komplet punktów, umacniając się na drodze do mundialu w Ameryce Północnej.

Litwa – Holandia: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jasno wskazują, że zdecydowanym faworytem są piłkarze Holandii. Kurs na zwycięstwo Oranje wynosi około 1.10, podczas gdy triumf Litwinów wyceniono na mniej więcej 33.00. Remis natomiast to kurs w granicach 9-70-10.50.

Litwa – Holandia: przewidywane składy

Litwa Edgaras Jankauskas Holandia Ronald Koeman Litwa Edgaras Jankauskas 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Gertmonas 19 Upstas 4 Girdvainis 20 Lekiatas 2 Tutyskinas 6 Vorobjovas 10 Sirgedas 13 Lasickas 15 Gineitis 7 Dolžnikov 9 Paulauskas 11 Gakpo 10 Depay 7 Simons 21 Jong 14 Reijnders 8 Gravenberch 16 Ven 4 Dijk 2 Hecke 22 Dumfries 1 Verbruggen 1 Gertmonas 19 Upstas 4 Girdvainis 20 Lekiatas 2 Tutyskinas 6 Vorobjovas 10 Sirgedas 13 Lasickas 15 Gineitis 7 Dolžnikov 9 Paulauskas 11 Gakpo 10 Depay 7 Simons 21 Jong 14 Reijnders 8 Gravenberch 16 Ven 4 Dijk 2 Hecke 22 Dumfries 1 Verbruggen 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Holandia Ronald Koeman Rezerwowi 5 Markas Beneta 8 Tomas Kalinauskas 11 Romualdas Jansonas 12 Tomas Svedkauskas 14 Nauris Petkevicius 16 Domantas Antanavičius 17 Eligijus Jankauskas 18 Vilius Armalas 21 Vaidas Magdušauskas 23 Marius Adamonis 22 Paulius Golubickas 3 Jurrien Timber 5 Nathan Aké 6 Stefan de Vrij 9 Wouter Weghorst 12 Quinten Timber 13 Robin Roefs 15 Matthijs de Ligt 17 Noa Lang 18 Donyell Malen 19 Justin Kluivert 20 Jerdy Schouten 23 Mark Flekken

Litwa – Holandia: sonda

Kto wygra mecz? Litwa

Remis

Holandia Litwa

Remis

Holandia 0 Votes

Litwa – Holandia: transmisja meczu

Mecz Litwa – Polska w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrane w niedzielę (7 września) o godzinie 18:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport 1 oraz w usłudze Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.