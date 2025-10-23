Lincoln Red Imps - Lech Poznań: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Ligi Konferencji z udziałem obu ekip będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lincoln Red Imps – Lech Poznań: gdzie oglądać?

Czwartkowe spotkanie z udziałem Lincoln Red Imps oraz Lecha Poznań można śledzić zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i w internecie. Prawa do transmisji z meczów Ligi Konferencji posiada Polsat, który transmisje ze spotkań udostępnia na swoich antenach telewizyjnych, ale nie tylko. Mecze można także oglądać online na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych.

Lincoln Red Imps i Lech Poznań to ekipy, które do meczu drugiej kolejki fazy zasadniczej Ligi Konferencji podejdą w różnych nastrojach. Gospodarze chcą się zrehabilitować po wysokiej przegranej ze Zrijnski Mostar (0:5). Z kolei Kolejorz pokonał wysoko Rapid Wiedeń (4:1). Tym samym to poznańska ekipa jest postrzegana za faworyta do zwycięstwa.

Lincoln Red Imps – Lech Poznań: transmisja w TV

Transmisja z czwartkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Lincoln Red Imps – Lech Poznań rozpocznie się w czwartek, 23 października o godzinie 21:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

Lincoln Red Imps – Lech Poznań: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie z udziałem mistrza Polski. Mecz można też oglądać w internecie na platformie Polsat Box Go. Z usługi korzystać można na urządzeniach mobilnych i Smart TV.

Kiedy i o której mecz Lincoln Red Imps – Lech Poznań? Spotkanie Lincoln – Lech rozpocznie się w czwartek, 23 października o godzinie 21:00. Gdzie oglądać mecz Lincoln Red Imps – Lech Poznań? Transmisję ze spotkania Lincoln – Lech można obejrzeć w telewizji na antenach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1, a także w internecie dzięki platformie Polsat Box Go.

