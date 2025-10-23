REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Lincoln Red Imps – Lech Poznań: gdzie oglądać?
Czwartkowe spotkanie z udziałem Lincoln Red Imps oraz Lecha Poznań można śledzić zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i w internecie. Prawa do transmisji z meczów Ligi Konferencji posiada Polsat, który transmisje ze spotkań udostępnia na swoich antenach telewizyjnych, ale nie tylko. Mecze można także oglądać online na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych.
Lincoln Red Imps i Lech Poznań to ekipy, które do meczu drugiej kolejki fazy zasadniczej Ligi Konferencji podejdą w różnych nastrojach. Gospodarze chcą się zrehabilitować po wysokiej przegranej ze Zrijnski Mostar (0:5). Z kolei Kolejorz pokonał wysoko Rapid Wiedeń (4:1). Tym samym to poznańska ekipa jest postrzegana za faworyta do zwycięstwa.
Lincoln Red Imps – Lech Poznań: transmisja w TV
Transmisja z czwartkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Lincoln Red Imps – Lech Poznań rozpocznie się w czwartek, 23 października o godzinie 21:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.
Lincoln Red Imps – Lech Poznań: stream online
Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie z udziałem mistrza Polski. Mecz można też oglądać w internecie na platformie Polsat Box Go. Z usługi korzystać można na urządzeniach mobilnych i Smart TV.
Spotkanie Lincoln – Lech rozpocznie się w czwartek, 23 października o godzinie 21:00.
