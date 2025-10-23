Liga Konferencji. Mecz Lecha Poznań dzisiaj: transmisja na żywo (23.10.2025)

Gdzie oglądać mecz Lecha Poznań dzisiaj? Transmisja ze spotkania Lech Poznań - Lincoln będzie dostępna w TV oraz online.

fotopieczi / Alamy Na zdjęciu: Luis Palma

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Lecha Poznań?

Spotkanie Lecha Poznań z Lincoln Red Imps w ramach 2. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy kibice obejrzą na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Transmisja dostępna będzie również online w serwisie Polsat Box Go.

Dzięki specjalnej promocji Superbet możesz uzyskać dostęp do kanałów Polsat Sport bez dodatkowych opłat. Rejestrując się z kodem GOALPOLSAT, zyskasz 3-miesięczny voucher, który pozwoli śledzić wszystkie mecze Lecha, Jagiellonii i Rakowa w Lidze Konferencji całkowicie za darmo.

Jak zdobyć voucher Superbet na oglądanie meczów Lecha?

Aby aktywować darmowy dostęp do kanałów Polsat Sport, wykonaj kilka prostych kroków:

Załóż konto w Superbet z kodem GOALPOLSAT (kliknij tutaj), Wpłać minimum 40 zł i zawrzyj swój pierwszy zakład, Przejdź pełną weryfikację konta, Odbierz unikalny kod promocyjny na e-mail, Aktywuj voucher i oglądaj wszystkie spotkania polskich drużyn w europejskich pucharach przez 3 miesiące za darmo.

Mecz Lecha Poznań dzisiaj: transmisja TV

Bezpośrednią transmisję z meczu Lincoln – Lech Poznań przeprowadzą kanały Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Początek spotkania zaplanowano na czwartek, 23 października 2025 roku o godzinie 21:00.

Mecz Lecha Poznań dzisiaj: stream online

Kibice, którzy wolą oglądać mecze przez internet, mogą śledzić spotkanie Lincoln – Lech w serwisie Polsat Box Go. Transmisja online ruszy tuż przed rozpoczęciem meczu i obejmie pełną relację z kanałów Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

