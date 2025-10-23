Liga Konferencji. Mecz Lecha Poznań dzisiaj: transmisja na żywo (23.10.2025)

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Lecha Poznań?
Spotkanie Lecha Poznań z Lincoln Red Imps w ramach 2. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy kibice obejrzą na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Transmisja dostępna będzie również online w serwisie Polsat Box Go.
Mecz Lecha Poznań dzisiaj: transmisja TV
Bezpośrednią transmisję z meczu Lincoln – Lech Poznań przeprowadzą kanały Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Początek spotkania zaplanowano na czwartek, 23 października 2025 roku o godzinie 21:00.
Mecz Lecha Poznań dzisiaj: stream online
Kibice, którzy wolą oglądać mecze przez internet, mogą śledzić spotkanie Lincoln – Lech w serwisie Polsat Box Go. Transmisja online ruszy tuż przed rozpoczęciem meczu i obejmie pełną relację z kanałów Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.
Mecz Lincoln – Lech Poznań będzie transmitowany na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1 oraz online w serwisie Polsat Box Go.