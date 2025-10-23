Liga Konferencji. Mecz Lecha Poznań dzisiaj: transmisja na żywo (23.10.2025)

19:03, 23. października 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Gdzie oglądać mecz Lecha Poznań dzisiaj? Transmisja ze spotkania Lech Poznań - Lincoln będzie dostępna w TV oraz online.

Luis Palma
Obserwuj nas w
fotopieczi / Alamy Na zdjęciu: Luis Palma
Oglądaj mecze Lecha Poznań w Lidze Konferencji przez 3 miesiące ZA DARMO. Zdobądź voucher z kodem GOALPOLSAT!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Lecha Poznań?

Spotkanie Lecha Poznań z Lincoln Red Imps w ramach 2. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy kibice obejrzą na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Transmisja dostępna będzie również online w serwisie Polsat Box Go.

Dzięki specjalnej promocji Superbet możesz uzyskać dostęp do kanałów Polsat Sport bez dodatkowych opłat. Rejestrując się z kodem GOALPOLSAT, zyskasz 3-miesięczny voucher, który pozwoli śledzić wszystkie mecze Lecha, Jagiellonii i Rakowa w Lidze Konferencji całkowicie za darmo.

Odbierz 3-miesięczny dostęp do Polsat Sport od Superbet!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak zdobyć voucher Superbet na oglądanie meczów Lecha?

Aby aktywować darmowy dostęp do kanałów Polsat Sport, wykonaj kilka prostych kroków:

  1. Załóż konto w Superbet z kodem GOALPOLSAT (kliknij tutaj),
  2. Wpłać minimum 40 zł i zawrzyj swój pierwszy zakład,
  3. Przejdź pełną weryfikację konta,
  4. Odbierz unikalny kod promocyjny na e-mail,
  5. Aktywuj voucher i oglądaj wszystkie spotkania polskich drużyn w europejskich pucharach przez 3 miesiące za darmo.

Mecz Lecha Poznań dzisiaj: transmisja TV

Bezpośrednią transmisję z meczu Lincoln – Lech Poznań przeprowadzą kanały Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Początek spotkania zaplanowano na czwartek, 23 października 2025 roku o godzinie 21:00.

Mecz Lecha Poznań dzisiaj: stream online

Kibice, którzy wolą oglądać mecze przez internet, mogą śledzić spotkanie Lincoln – Lech w serwisie Polsat Box Go. Transmisja online ruszy tuż przed rozpoczęciem meczu i obejmie pełną relację z kanałów Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

Kto wygra?

  • Lincoln
  • Lech
  • Padnie remis
  • Lincoln 0%
  • Lech 88%
  • Padnie remis 13%

8+ Votes

O której dzisiaj mecz Lecha Poznań?

Spotkanie Lincoln – Lech Poznań odbędzie się w czwartek (23 października 2025) o godzinie 21:00.

Gdzie obejrzeć mecz Lecha Poznań dzisiaj?

Mecz Lincoln – Lech Poznań będzie transmitowany na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1 oraz online w serwisie Polsat Box Go.