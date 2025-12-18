Legia Warszawa - Lincoln Red Imps: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na czwartek (18 grudnia) mecz 6. kolejki Ligi Konferencji.

Legia – Lincoln, gdzie oglądać?

Legia Warszawa jako jedyny polski klub zna już swoją przyszłość przed ostatnią kolejką fazy ligowej Ligi Konferencji. Pozostałe drużyny walczą o bezpośredni awans do 1/8 finału, lub o jak najwyższe rozstawienie w 1/16 finału. W żadnym z tych etapów nie zobaczymy stołecznej drużyny, która domowym meczem z gibraltarskim Lincoln kończy swoją przygodę w Europie. Gospodarze postarają się zatem chociaż o komplet punktów na koniec rywalizacji w europejskich pucharach. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Legia – Lincoln

Legia – Lincoln, transmisja w TV

Spotkanie Legia – Lincoln obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport Extra 3. Rywalizację skomentują Sebastian Chabiniak i Marek Wasiluk.

Legia – Lincoln, transmisja online

Mecz 6. kolejki Ligi Konferencji z udziałem Legii i Lincoln będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze Polsat Box Go.

Legia – Lincoln, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy typują Legię na zwycięzcę tego meczu. Współczynnik na sukces warszawskiej drużyny to 1.33, przy kursie 7.00 na sukces Lincoln. Podział punktów wyceniono kursem rzędu 4.85.

Legia Warszawa Lincoln Red Imps FC 1.33 4.85 7.00 Odds are subject to change. Last updated 18 grudnia 2025 19:08

Gdzie oglądać mecz Legia – Lincoln? Starcie Legia – Lincoln będzie transmitowane w telewizji na antenach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1, a także w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Legia – Lincoln? Mecz odbędzie się już w czwartek (18 grudnia) o godzinie 21:00.

