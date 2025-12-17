Legia Warszawa – Lincoln Red Imps: typy, kursy, zapowiedź (18.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Legia – Lincoln: typy bukmacherskie

Faza ligowa Ligi Konferencji dobiegnie końca w najbliższy czwartek, kiedy to o jednej porze zagrają wszyscy uczestnicy tej części rozgrywek. Legia Warszawa straciła już choćby matematyczne szanse na grę wiosną. Dla ubiegłorocznego ćwierćfinalisty będzie to zatem pożegnanie z Europą. Z funkcją trenera pożegna się natomiast Inaki Astiz. Hiszpan nie zrobił dla klubu wiele dobrego jako pierwszy szkoleniowiec, więc na pocieszenie spróbuje chociaż pokonać Lincoln. Czy to mu się uda? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Legia – Lincoln: ostatnie wyniki

Legia ma aktualnie najdłuższą w historii tego klubu serię bez zwycięstwa. Liczy ona już 11 spotkań. Ten niechlubny rekord stołeczny zespół ustanowił przegrywając przed własną publicznością 0:1 z Piastem Gliwice. Dla warszawian była to już druga porażka z tym przeciwnikiem w krótkim okresie. Zespoły te odrabiały bowiem ligowe zaległości z początku bieżącego sezonu. Wcześniej zespół Daniela Myśliwca ograł graczy Inakiego Astiza 2:0.

W miniony weekend Lincoln nie rozegrało swojego ligowego meczu. Ich pojedynek został bowiem przełożony z powodu chęci jak najlepszego przygotowania się drużyny do meczu w Warszawie. Tym samym ostatnią potyczką Lincoln jest pojedynek w ramach Ligi Konferencji. Gibraltarczycy sprawili dużą niespodziankę pokonując u siebie 2:1 Sigmę Ołomuniec, co nie udało się wcześniej chociażby Rakowowi Częstochowa.

Legia – Lincoln: historia

Kluby te nie grały nigdy ze sobą, zatem ich czwartkowa konfrontacja będzie pierwszą w historii.

Legia – Lincoln: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy wysoko cenią umiejętności Legii Warszawa. Eksperci nie zwracają większej uwagi na problemy stołecznego zespołu i wycenili jego potencjalne zwycięstwo współczynnikiem 1.27. Lincoln stawiane jest w roli piłkarskiego kopciuszka, o czym świadczy kurs 10.00 na ich zwycięstwo. Podział punktów wyceniono kursem 6.00.

Legia Warszawa Remis Lincoln Red Imps FC 1.25 6.10 7.25 1.25 6.10 7.25 Odds are subject to change. Last updated 17 grudnia 2025 21:19

Legia – Lincoln: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Legii

Remis

Wygrana Lincoln Wygrana Legii 33%

Remis 0%

Wygrana Lincoln 67% 3+ Votes

Legia – Lincoln: przewidywane składy

Legia Warszawa: Tobiasz – Wszołek, Piątkowski, Kapuadi, Reca – Gonçalves, Szymański – Krasniqi, Urbański, Vinagre – Rajović

Lincoln Red Imps: Hankins – Muñoz, Lopes, Rutjens, Nano – García, Mandi, Pozo, Dabo – Gómez, De Barr.

Legia – Lincoln: transmisja meczu

Mecz Legia – Lincoln odbędzie się w czwartek (18 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze polsatboxgo.pl.

