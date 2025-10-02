Legia Warszawa – Samsunspor: gdzie oglądać?
Czwartkowa rywalizacja z udziałem Legii Warszawa i Samsunsporu w ramach pierwszej kolejki fazy zasadniczej Ligi Konferencji będzie emitowana w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Prawa do śledzenia tego typu spotkań w Polsce posiada Polsat, transmitujący poszczególne mecze na swoich antenach telewizyjnych i na platformie Polsat Box Go
Legia Warszawa podejdzie do potyczki, mogąc pochwalić się passą czterech spotkań bez porażki. Wojskowi ostatnio pokonali Pogoń Szczecin (1:0). Wcześniej natomiast stołeczna drużyna zremisowała z Jagiellonią Białystok (0:0). Samsunspor ma z kolei za sobą starcie z Gaziantep, które zakończyło się podziałem punktów (2:2).
Legia Warszawa – Samsunspor: transmisja w TV
Transmisja ze spotkania Legia Warszawa – Samsunspor rozpocznie się w czwartek, 2 października o godzinie 21:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Rywalizację skomentują Sebastian Chabianiak i Marek Wasiluk.
Legia Warszawa – Samsunspor: stream online
Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Mecz z udziałem Legii Warszawa i Samsunsporu można też oglądać w internecie na platformie Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych czy na Smart TV.
