Legia Warszawa - Pogoń Szczecin: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach STS Pucharze Polski z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Kamil Piątkowski

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: gdzie oglądać?

Czwartkowa batalia z udziałem Legii Warszawa i Pogoni Szczecin będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji, ale także online. Prawa do transmisji z meczów STS Pucharu Polski zapewnia TVP. W związku z tym konkretne spotkania można oglądać na antenach publicznego nadawcy. Mecze można też oglądać w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport, która jest dostępna na Smart TV oraz na tablety i telefony.

Legia Warszawa i Pogoń Szczecin to ekipy, które zmierzą się ze sobą już po raz czwartym w roku w bezpośrednim starciu. W nich dwukrotnie górą byli Wojskowi, a raz miał miejsce bezbramkowy remis. Legia podejdzie do potyczki w ramach 1/16 finału po remisie z Lechem Poznań (0:0) w hicie PKO BP Ekstraklasy. Z kolei Pogoń ma za sobą zwycięstwo z Cracovią (2:1).

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: transmisja w TV

Transmisja ze czwartkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Legia Warszawa – Pogoń Szczecin rozpocznie się w czwartek, 30 października o godzinie 21:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVP Sport. Sprawozdawcami spotkania będą Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie z areny przy ulicy Łazienkowskiej. Mecz z udziałem Legii i Pogoni będzie dostępny w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport.

Kto awansuje do 1/8 finału STS Pucharu Polski? Legia

Pogoń Legia 39%

Pogoń 61% 23+ Votes

