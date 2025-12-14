Legia Warszawa – Piast Gliwice: gdzie oglądać?
Jedno z kilku zaległych niedzielnych starć w PKO BP Ekstraklasie z udziałem Legii Warszawa i Piasta Gliwice będzie oczywiście transmitowane w tradycyjnej telewizji. Prawa do emisji rozgrywek posiada CANAL+, który transmisje z poszczególnych spotkań udostępnia na swoich stacjach telewizyjnych, ale też w usłudze streamingowej CANAL+. Ta jest dostępna na urządzenia mobilne oraz Smart TV
Legia Warszawa i Piast Gliwice to ekipy, które przed startem niedzielnej potyczki dzieli w tabeli PKO BP Ekstraklasy różnica tylko dwóch oczek. Goście przystąpią do rywalizacji, chcąc za wszelką cenę opuścić ostatnie miejsce w tabeli. Wojskowi natomiast mają plan, aby przerwać serię spotkań bez wygranej. Obie drużyny zagrają za sobą po raz drugi z rzędu po zaledwie kilku dniach przerwy. W ostatniej batalii lepsi byli Niebiesko-czerwoni (2:0).
Legia Warszawa – Piast Gliwice: transmisja w TV
Niedzielną potyczkę będzie można oglądać w tradycyjny sposób. Transmisja ze spotkania Legia Warszawa – Piast Gliwice zacznie się o godzinie 20:15. Mecz będzie emitowany na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4L. Rywalizację skomentują Adam MArchliński oraz Tomasz Wieszczycki. Reporterami będą z kolei Tomasz Lipiński i Błażej Łukaszewski.
Legia Warszawa – Piast Gliwice: stream online
Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie z udziałem Legii i Piasta. Mecz można też oglądać w internecie na platformie streamingowej CANAL+. Z usługi korzystać można na urządzeniach mobilnych i Smart TV.
Spotkanie Legia Warszawa – Piast Gliwice rozpocznie się w niedzielę, 14 grudnia o godzinie 20:15.
