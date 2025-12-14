Legia Warszawa - Piast Gliwice: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Legia Warszawa – Piast Gliwice: gdzie oglądać?

Jedno z kilku zaległych niedzielnych starć w PKO BP Ekstraklasie z udziałem Legii Warszawa i Piasta Gliwice będzie oczywiście transmitowane w tradycyjnej telewizji. Prawa do emisji rozgrywek posiada CANAL+, który transmisje z poszczególnych spotkań udostępnia na swoich stacjach telewizyjnych, ale też w usłudze streamingowej CANAL+. Ta jest dostępna na urządzenia mobilne oraz Smart TV

Legia Warszawa i Piast Gliwice to ekipy, które przed startem niedzielnej potyczki dzieli w tabeli PKO BP Ekstraklasy różnica tylko dwóch oczek. Goście przystąpią do rywalizacji, chcąc za wszelką cenę opuścić ostatnie miejsce w tabeli. Wojskowi natomiast mają plan, aby przerwać serię spotkań bez wygranej. Obie drużyny zagrają za sobą po raz drugi z rzędu po zaledwie kilku dniach przerwy. W ostatniej batalii lepsi byli Niebiesko-czerwoni (2:0).

Legia Warszawa – Piast Gliwice: transmisja w TV

Niedzielną potyczkę będzie można oglądać w tradycyjny sposób. Transmisja ze spotkania Legia Warszawa – Piast Gliwice zacznie się o godzinie 20:15. Mecz będzie emitowany na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4L. Rywalizację skomentują Adam MArchliński oraz Tomasz Wieszczycki. Reporterami będą z kolei Tomasz Lipiński i Błażej Łukaszewski.

Legia Warszawa – Piast Gliwice: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie z udziałem Legii i Piasta. Mecz można też oglądać w internecie na platformie streamingowej CANAL+. Z usługi korzystać można na urządzeniach mobilnych i Smart TV.

