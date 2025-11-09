Legia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (09.11.2025)

Legia – Bruk-Bet Termalica: gdzie oglądać?
Legia Warszawa zagra z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy na stadion Wojska Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z posadą trenera stołecznego klubu pożegnał się Edward Iordanescu i władze klubu intensywnie poszukuje nowego trenera. Tymczasowo drużynę objął Inaki Astiz, jednak pod jego wodzą Legioniści nadal nie potrafią złapać rytmu.
Z kolei w Niecieczy walczą w tym sezonie o utrzymanie. Piłkarze Marcina Brosza nie wygrali od 11 spotkań, co skutkuje 17. miejscem w tabeli. Beniaminek musi zdobywać regularnie punkty do końca roku, żeby rozpocząć z nadziejami rundę wiosenną. Przeczytaj tutaj naszą zapowiedź na mecz Legia – Bruk-Bet.
Legia – Bruk-Bet Termalica: transmisja w TV
Spotkanie Legii Warszawa z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza obejrzysz na żywo w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3. Michał Mitrut i Kamil Kosowski skomentują mecz prosto z warszawskiego obiektu.
Legia – Bruk-Bet Termalica: stream online
Mecz Legia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza zostanie pokazany również w internecie w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na stadionie przy Łazienkowskiej o godzinie 14:45.
Legia – Bruk-Bet Termalica: kursy bukmacherskie
Wedle kursów bukmacherskich, faworytem meczu przy Łazienkowskiej będą piłkarze Legii Warszawa. Kurs na wygraną Wojskowych w ofercie bukmacherów wynosi około 1.47. Wygraną Bruk-Bet Termaliki można obstawić z kursem około 6.60.
Mecz zostanie wyemitowany na antenie CANAL+ Sport 3 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online.
Spotkanie przy Łazienkowskiej zostanie rozgrany w niedzielę (9 listopada) o godz. 14:45.
