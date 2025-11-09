Legia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (09.11.2025)

Legia Warszawa podejmie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza w spotkaniu 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się przy Łazienkowskiej w niedzielę (9 listopada) o godz. 14:45. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć na żywo mecz.

Legia – Bruk-Bet Termalica: gdzie oglądać?

Legia Warszawa zagra z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy na stadion Wojska Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z posadą trenera stołecznego klubu pożegnał się Edward Iordanescu i władze klubu intensywnie poszukuje nowego trenera. Tymczasowo drużynę objął Inaki Astiz, jednak pod jego wodzą Legioniści nadal nie potrafią złapać rytmu.

Z kolei w Niecieczy walczą w tym sezonie o utrzymanie. Piłkarze Marcina Brosza nie wygrali od 11 spotkań, co skutkuje 17. miejscem w tabeli. Beniaminek musi zdobywać regularnie punkty do końca roku, żeby rozpocząć z nadziejami rundę wiosenną. Przeczytaj tutaj naszą zapowiedź na mecz Legia – Bruk-Bet.

Legia – Bruk-Bet Termalica: transmisja w TV

Spotkanie Legii Warszawa z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza obejrzysz na żywo w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3. Michał Mitrut i Kamil Kosowski skomentują mecz prosto z warszawskiego obiektu.

Legia – Bruk-Bet Termalica: stream online

Mecz Legia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza zostanie pokazany również w internecie w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na stadionie przy Łazienkowskiej o godzinie 14:45.

Legia – Bruk-Bet Termalica: sonda

Kto wygra mecz? Legia Warszawa

Remis

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Legia Warszawa 60%

Remis 20%

Bruk-Bet Termalica Nieciecza 20% 15+ Votes

Legia – Bruk-Bet Termalica: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, faworytem meczu przy Łazienkowskiej będą piłkarze Legii Warszawa. Kurs na wygraną Wojskowych w ofercie bukmacherów wynosi około 1.47. Wygraną Bruk-Bet Termaliki można obstawić z kursem około 6.60.

Legia Warszawa Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1.41 5.25 7.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2025 11:40 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Legia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza? Mecz zostanie wyemitowany na antenie CANAL+ Sport 3 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Legia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza? Spotkanie przy Łazienkowskiej zostanie rozgrany w niedzielę (9 listopada) o godz. 14:45.

