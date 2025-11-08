Legia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2025)

Legia Warszawa - Legia Warszawa to mecz 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie przy Łazienkowskiej odbędzie się w niedzielę (9 listopada) o godz. 14:45.

PressFocus Na zdjęciu: Kacper Urbański

Legia – Bruk-Bet: typy bukmacherskie

Legia Warszawa zagra przy Łazienkowskiej z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy. W stołecznym klubie trwa poważny kryzys. Po serii słabych wyników z posadą pożegnał się Edward Iordanescu, a władze Legii intensywnie poszukują jego następcy.

Tymczasowo zespół objął Inaki Astiz, jednak pod jego wodzą Legioniści nadal nie mogą złapać rytmu. W lidze zremisowali w Łodzi z Widzewem, a w Lidze Konferencji ponieśli rozczarowującą porażkę z NK Celje. Wojskowi na zwycięstwo w Ekstraklasie czekają od końcówki września.

Nie lepiej wygląda sytuacja w Niecieczy. Piłkarze Marcina Brosza od 11 spotkań pozostają bez wygranej i zajmują 17. miejsce w tabeli. Szkoleniowiec wciąż może liczyć na kredyt zaufania władz klubu, ale presja rośnie z każdym kolejnym meczem. Patrząc na sytuację obu drużyn, można spodziewać się zaciętego starcia, ale Legia ma wszystko, by wreszcie się przełamać przed własną publicznością. Mój typ: wygrana Legii Warszawa.

Paweł STS 1.42 Wygrana Legii Warszawa Zagraj w STS!

Legia – Bruk-Bet: ostatnie wyniki

Piłkarze Legii wrócili do stolicy po wyjazdowej porażce z NK Celje (1:2) w fazie ligowej Ligi Konferencji. Wojskowi prowadzili do 72. minuty po golu Kacpra Urbańskiego, lecz w końcówce spotkania stracili dwa gole w zaledwie pięć minut i wrócili do kraju bez punktów. W ostatnich tygodniach forma Legii pozostawia sporo do życzenia. Stołeczny zespół zremisował z Widzewem Łódź (1:1), odpadł z STS Pucharu Polski po porażce z Pogonią Szczecin (1:2), a wcześniej podzielił się punktami z Lechem Poznań (0:0) przy Łazienkowskiej. Jedynym pozytywnym akcentem było zwycięstwo nad Szachtarem Donieck (2:1) w europejskich rozgrywkach.

Bruk-Bet Termalica również ma za sobą trudny okres. W poprzedniej kolejce zespół Marcina Brosza przegrał u siebie z GKS-em Katowice (0:3). Wcześniej Słoniki zremisowały z Zagłębiem Lubin (1:1) oraz poniosły porażki z Wisłą Płock (1:3), Widzewem Łódź (2:4) i Piastem Gliwice (2:4).

Legia – Bruk-Bet: historia

W ostatnich pięciu spotkaniach pomiędzy Legią a Bruk-Betem Termaliką dwukrotnie górą byli stołeczni. Po raz ostatni oba zespoły mierzyły się w sezonie 2021/22. Wówczas przy Łazienkowskiej Legia pewnie wygrała (4:1), a Tomas Pekhart strzelił dwa gole. W Niecieczy ponownie lepsi okazali się Wojskowi, zwyciężając (3:2). Kilka miesięcy później drużyny spotkały się jeszcze w 1/32 finału Pucharu Polski, gdzie po emocjonującym starciu i dogrywce Legia ponownie triumfowała (3:2).

Legia – Bruk-Bet: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wyraźnie pokazują, że faworytem niedzielnego meczu przy Łazienkowskiej będą gospodarze. Wygrana Legii Warszawa to kurs w okolicach 1.47. Zwycięstwo Bruk-Bet Termaliki zostało wycenione na poziomie około 6.60.

Legia – Bruk-Bet: przewidywane składy

Legia Warszawa Iñaki Astiz Bruk-Bet Termalica Nieciecza Marcin Brosz Legia Warszawa Iñaki Astiz 4-1-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Tobiasz 7 Wszołek 12 Pankov 3 Kapuadi 19 Vinagre 8 Augustyniak 11 Chodyna 67 Kapustka 5 Goncalves 82 Urbański 29 Rajovic 86 Strzalek 25 Zapolnik 7 Faßbender 27 Boboc 13 Kubica 28 Ambrosiewicz 23 Guerrero 77 Putivtsev 3 Kasperkiewicz 29 Isik 1 Chovan 1 Tobiasz 7 Wszołek 12 Pankov 3 Kapuadi 19 Vinagre 8 Augustyniak 11 Chodyna 67 Kapustka 5 Goncalves 82 Urbański 29 Rajovic 86 Strzalek 25 Zapolnik 7 Faßbender 27 Boboc 13 Kubica 28 Ambrosiewicz 23 Guerrero 77 Putivtsev 3 Kasperkiewicz 29 Isik 1 Chovan 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Bruk-Bet Termalica Nieciecza Marcin Brosz Rezerwowi 4 Marco Burch 14 Antonio Colak 20 Jakub Zewlakow 21 Wahan Biczachczjan 22 Juergen Elitim 23 Patryk Kun 27 Gabriel Kobylak 30 Petar Stojanovic 44 Damian Szymański 53 Wojciech Urbański 55 Artur Jędrzejczyk 77 Ermal Krasniqi 91 Kamil Piątkowski 2 Bartosz Kopacz 5 Lucas Masoero 6 Maciej Wolski 8 Rafał Kurzawa 9 Jesus Jimenez 17 Dominik Biniek 21 Damian Hilbrycht 26 Wojciech Jakubik 35 Diego Deisadze 53 Andrzej Trubeha 99 Milosz Mleczko

Legia – Bruk-Bet: sonda

Kto wygra mecz przy Łazienkowskiej? Legia Warszawa

Remis

Bruk-Bet Termalica Legia Warszawa

Remis

Bruk-Bet Termalica 0 Votes

Legia – Bruk-Bet: transmisja meczu

Mecz Legia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę (9 listopada) o godzinie 14:45. Spotkanie będzie można śledzić na żywo na antenie CANAL+ Sport 3 i serwisie streamingowym CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.