Legia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2025)

Legia – Bruk-Bet: typy bukmacherskie
Legia Warszawa zagra przy Łazienkowskiej z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy. W stołecznym klubie trwa poważny kryzys. Po serii słabych wyników z posadą pożegnał się Edward Iordanescu, a władze Legii intensywnie poszukują jego następcy.
Tymczasowo zespół objął Inaki Astiz, jednak pod jego wodzą Legioniści nadal nie mogą złapać rytmu. W lidze zremisowali w Łodzi z Widzewem, a w Lidze Konferencji ponieśli rozczarowującą porażkę z NK Celje. Wojskowi na zwycięstwo w Ekstraklasie czekają od końcówki września.
Nie lepiej wygląda sytuacja w Niecieczy. Piłkarze Marcina Brosza od 11 spotkań pozostają bez wygranej i zajmują 17. miejsce w tabeli. Szkoleniowiec wciąż może liczyć na kredyt zaufania władz klubu, ale presja rośnie z każdym kolejnym meczem. Patrząc na sytuację obu drużyn, można spodziewać się zaciętego starcia, ale Legia ma wszystko, by wreszcie się przełamać przed własną publicznością. Mój typ: wygrana Legii Warszawa.
Legia – Bruk-Bet: ostatnie wyniki
Piłkarze Legii wrócili do stolicy po wyjazdowej porażce z NK Celje (1:2) w fazie ligowej Ligi Konferencji. Wojskowi prowadzili do 72. minuty po golu Kacpra Urbańskiego, lecz w końcówce spotkania stracili dwa gole w zaledwie pięć minut i wrócili do kraju bez punktów. W ostatnich tygodniach forma Legii pozostawia sporo do życzenia. Stołeczny zespół zremisował z Widzewem Łódź (1:1), odpadł z STS Pucharu Polski po porażce z Pogonią Szczecin (1:2), a wcześniej podzielił się punktami z Lechem Poznań (0:0) przy Łazienkowskiej. Jedynym pozytywnym akcentem było zwycięstwo nad Szachtarem Donieck (2:1) w europejskich rozgrywkach.
Bruk-Bet Termalica również ma za sobą trudny okres. W poprzedniej kolejce zespół Marcina Brosza przegrał u siebie z GKS-em Katowice (0:3). Wcześniej Słoniki zremisowały z Zagłębiem Lubin (1:1) oraz poniosły porażki z Wisłą Płock (1:3), Widzewem Łódź (2:4) i Piastem Gliwice (2:4).
Legia – Bruk-Bet: historia
W ostatnich pięciu spotkaniach pomiędzy Legią a Bruk-Betem Termaliką dwukrotnie górą byli stołeczni. Po raz ostatni oba zespoły mierzyły się w sezonie 2021/22. Wówczas przy Łazienkowskiej Legia pewnie wygrała (4:1), a Tomas Pekhart strzelił dwa gole. W Niecieczy ponownie lepsi okazali się Wojskowi, zwyciężając (3:2). Kilka miesięcy później drużyny spotkały się jeszcze w 1/32 finału Pucharu Polski, gdzie po emocjonującym starciu i dogrywce Legia ponownie triumfowała (3:2).
Legia – Bruk-Bet: kursy bukmacherskie
Kursy bukmacherskie wyraźnie pokazują, że faworytem niedzielnego meczu przy Łazienkowskiej będą gospodarze. Wygrana Legii Warszawa to kurs w okolicach 1.47. Zwycięstwo Bruk-Bet Termaliki zostało wycenione na poziomie około 6.60.
Legia – Bruk-Bet: przewidywane składy
|4Marco Burch
|14Antonio Colak
|20Jakub Zewlakow
|21Wahan Biczachczjan
|22Juergen Elitim
|23Patryk Kun
|27Gabriel Kobylak
|30Petar Stojanovic
|44Damian Szymański
|53Wojciech Urbański
|55Artur Jędrzejczyk
|77Ermal Krasniqi
|91Kamil Piątkowski
|2Bartosz Kopacz
|5Lucas Masoero
|6Maciej Wolski
|8Rafał Kurzawa
|9Jesus Jimenez
|17Dominik Biniek
|21Damian Hilbrycht
|26Wojciech Jakubik
|35Diego Deisadze
|53Andrzej Trubeha
|99Milosz Mleczko
Legia – Bruk-Bet: sonda
Legia – Bruk-Bet: transmisja meczu
Mecz Legia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę (9 listopada) o godzinie 14:45. Spotkanie będzie można śledzić na żywo na antenie CANAL+ Sport 3 i serwisie streamingowym CANAL+ online.
