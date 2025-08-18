Leeds United – Everton: gdzie oglądać?
Leeds United meczem z Evertonem zakończy zmagania w ramach pierwszej kolejki Premier League. Beniaminek ma zamiar potwierdzić niezłą dyspozycję ze spotkań sparingowych przed startem rozgrywek. Z kolei gracze The Toffees liczą, że podtrzymają dobrą passę ze spotkań z Pawiami.
Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od lutego 2023 roku. Wówczas lepszy był Everton (1:0). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między zespołami trzykrotnie lepsza była ekipa z Liverpoolu i raz miał miejsce remis.
Leeds United – Everton: transmisja w TV
Poniedziałkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Leeds United – everton będzie emitowana na antenie CANAL+ 1 Extra. Rywalizacja zacznie się o godzinie 21:00. Skomentują ją Piotr Glamowski i Michał Gutka.
Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus
W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Leeds United – Everton: stream online
Mecz pomiędze Leeds United a Evertonem można oglądać także w usłudze CANAL+ online. Tymczasem ostatnio bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Prezentujemy informacje, co należy zrobić, aby go otrzymać.
- Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)
- Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty
- Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł
- Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta
Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.
Leeds United – Everton: sonda
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Leeds
- wygraną Evertonu
- remisem
0 Votes
Leeds United – Everton: kursy bukmacherskie
Spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek (18 sierpnia) o godzinie 21:00.
