Leeds United w ostatnim meczu pierwszej kolejki Premier League zagra z Evertonem. Emocji nie powinno zabraknąć. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję w internecie i w TV,

Leeds United – Everton: gdzie oglądać?

Leeds United meczem z Evertonem zakończy zmagania w ramach pierwszej kolejki Premier League. Beniaminek ma zamiar potwierdzić niezłą dyspozycję ze spotkań sparingowych przed startem rozgrywek. Z kolei gracze The Toffees liczą, że podtrzymają dobrą passę ze spotkań z Pawiami.

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od lutego 2023 roku. Wówczas lepszy był Everton (1:0). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między zespołami trzykrotnie lepsza była ekipa z Liverpoolu i raz miał miejsce remis.

Leeds United – Everton: transmisja w TV

Poniedziałkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Leeds United – everton będzie emitowana na antenie CANAL+ 1 Extra. Rywalizacja zacznie się o godzinie 21:00. Skomentują ją Piotr Glamowski i Michał Gutka.

Leeds United – Everton: stream online

Leeds United – Everton: sonda

Leeds United – Everton: kursy bukmacherskie

Leeds Everton 2.30 3.40 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 sierpnia 2025 16:00 .

Gdzie obejrzeć mecz Leeds United – Everton? Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Leeds United – Everton? Spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek (18 sierpnia) o godzinie 21:00.

