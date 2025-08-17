Leeds United – Everton: typy, kursy, zapowiedź (18.08.2025)

Leeds United – Everton, typy i przewidywania
Leeds United po dwóch latach wraca do Premier League. W poprzednim sezonie zawodnicy Pawi zdobyli aż 100 punktów w The Championship, wyprzedzając w tabeli Burnley. Drużyna prowadzona przez Daniela Farke’a przegrała tylko jedno z ostatnich 28 spotkań ligowych. W całej kampanii poniosła zaledwie cztery porażki.
Everton z kolei to zespół, który w ostatnich latach regularnie sprawiał Leeds problemy. Piłkarze z Elland Road nie wygrali żadnego z pięciu ostatnich meczów z The Toffees. Ostatnie zwycięstwo nad tym rywalem odnieśli w 2020 roku, jeszcze w pandemicznej rzeczywistości.
W poprzednim sezonie Everton brał udział w aż 24 spotkaniach, w których padło mniej niż 2,5 gola. To może mieć znaczenie w kontekście poniedziałkowego starcia. W związku z tym warto rozważyć scenariusz z niską liczbą bramek w ostatnim meczu pierwszej kolejki Premier League. Mój typ: Poniżej 2,5 bramki – TAK.
Leeds United – Everton, ostatnie wyniki
Gospodarze przystąpią do meczu po serii trzech remisów w sparingach. Leeds United dzieliło się punktami kolejno z Manchesterem United (0:0), Villarrealem (1:1) i AC Milanem (1:1). Na własnym stadionie drużyna z Elland Road pozostaje niepokonana od 17 lutego. Ostatnią porażkę poniosła 8 lutego w starciu z Millwall (0:2).
Tymczasem zespół Davida Moyesa w ostatnim meczu kontrolnym przed startem sezonu Premier League przegrał z AS Romą (0:1). Wcześniej Everton zremisował z Manchesterem United (2:2). W dwóch ostatnich oficjalnych meczach wyjazdowych poprzedniego sezonu The Toffees odnieśli z kolei dwa zwycięstwa, co może być pozytywnym prognostykiem przed poniedziałkową rywalizacją dla kibiców tej ekipy.
Leeds United – Everton, historia
Obie ekipy zagrają ze sobą po raz pierwszy od lutego 2023 roku. Wówczas górą był Everton (1:0). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między zespołami trzykrotnie lepsi byli The Toffees. Z kolei w dwóch spotkaniach miał miejsce remis.
Leeds United – Everton, kursy bukmacherskie
Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Leeds oszacowano na 2.34. Dla porównania opcja na zwycięstwo Evertonu została oszacowana na 3.05. Z kolei opcja na remis kształtuje się na poziomie 3.40 i to najmniej prawdopodobny scenariusz.
Leeds United – Everton, kto wygra?
Leeds United – Everton, przewidywane składy
Obie ekipy podejdą do rywalizacji osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić Jaka Bijol i Jayden Bogle. Z kolei w drużynie z Liverpoolu zabraknie Nathana Pattersona.
|4Ethan Ampadu
|9Patrick Bamford
|14Lukas Nmecha
|17Largie Ramazani
|21Alex Cairns
|22Ao Tanaka
|25Sam Byram
|26Karl Darlow
|44Ilia Gruev
|11Thierno Barry
|12Mark Travers
|17Youssef Chermiti
|23Seamus Coleman
|42Tim Iroegbunam
|64Reece Welch
|67Martin Sherif
|75Roman Dixon
Leeds United – Everton, transmisja meczu
