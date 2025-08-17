Leeds United – Everton: typy, kursy, zapowiedź (18.08.2025)

Leeds United - Everton to ostatni mecz pierwszej kolejki Premier League. Początek w poniedziałek 18 sierpnia o godzinie 21:00. Gospodarze liczą na udany powrót do elity.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Leeds United

Leeds United – Everton, typy i przewidywania

Leeds United po dwóch latach wraca do Premier League. W poprzednim sezonie zawodnicy Pawi zdobyli aż 100 punktów w The Championship, wyprzedzając w tabeli Burnley. Drużyna prowadzona przez Daniela Farke’a przegrała tylko jedno z ostatnich 28 spotkań ligowych. W całej kampanii poniosła zaledwie cztery porażki.

Everton z kolei to zespół, który w ostatnich latach regularnie sprawiał Leeds problemy. Piłkarze z Elland Road nie wygrali żadnego z pięciu ostatnich meczów z The Toffees. Ostatnie zwycięstwo nad tym rywalem odnieśli w 2020 roku, jeszcze w pandemicznej rzeczywistości.

W poprzednim sezonie Everton brał udział w aż 24 spotkaniach, w których padło mniej niż 2,5 gola. To może mieć znaczenie w kontekście poniedziałkowego starcia. W związku z tym warto rozważyć scenariusz z niską liczbą bramek w ostatnim meczu pierwszej kolejki Premier League. Mój typ: Poniżej 2,5 bramki – TAK.

Leeds United – Everton, ostatnie wyniki

Gospodarze przystąpią do meczu po serii trzech remisów w sparingach. Leeds United dzieliło się punktami kolejno z Manchesterem United (0:0), Villarrealem (1:1) i AC Milanem (1:1). Na własnym stadionie drużyna z Elland Road pozostaje niepokonana od 17 lutego. Ostatnią porażkę poniosła 8 lutego w starciu z Millwall (0:2).

Tymczasem zespół Davida Moyesa w ostatnim meczu kontrolnym przed startem sezonu Premier League przegrał z AS Romą (0:1). Wcześniej Everton zremisował z Manchesterem United (2:2). W dwóch ostatnich oficjalnych meczach wyjazdowych poprzedniego sezonu The Toffees odnieśli z kolei dwa zwycięstwa, co może być pozytywnym prognostykiem przed poniedziałkową rywalizacją dla kibiców tej ekipy.

Leeds United – Everton, historia

Obie ekipy zagrają ze sobą po raz pierwszy od lutego 2023 roku. Wówczas górą był Everton (1:0). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między zespołami trzykrotnie lepsi byli The Toffees. Z kolei w dwóch spotkaniach miał miejsce remis.

Leeds United – Everton, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Leeds oszacowano na 2.34. Dla porównania opcja na zwycięstwo Evertonu została oszacowana na 3.05. Z kolei opcja na remis kształtuje się na poziomie 3.40 i to najmniej prawdopodobny scenariusz.

Leeds Everton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 sierpnia 2025 12:26 .

Leeds United – Everton, kto wygra?

Leeds United – Everton, przewidywane składy

Obie ekipy podejdą do rywalizacji osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić Jaka Bijol i Jayden Bogle. Z kolei w drużynie z Liverpoolu zabraknie Nathana Pattersona.

Leeds Daniel Farke Everton David Moyes Leeds Daniel Farke 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Perri 2 Bogle 5 Struijk 6 Rodon 3 Gudmundsson 18 Stach 8 Longstaff 29 Gnonto 11 Aaronson 7 James 10 Piroe 9 Beto 10 Ndiaye 7 McNeil 24 Alcaraz 37 Garner 27 Gueye 39 Aznou 6 Tarkowski 5 Keane 15 O’Brien 1 Pickford 1 Perri 2 Bogle 5 Struijk 6 Rodon 3 Gudmundsson 18 Stach 8 Longstaff 29 Gnonto 11 Aaronson 7 James 10 Piroe 9 Beto 10 Ndiaye 7 McNeil 24 Alcaraz 37 Garner 27 Gueye 39 Aznou 6 Tarkowski 5 Keane 15 O’Brien 1 Pickford 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Everton David Moyes Rezerwowi 4 Ethan Ampadu 9 Patrick Bamford 14 Lukas Nmecha 17 Largie Ramazani 21 Alex Cairns 22 Ao Tanaka 25 Sam Byram 26 Karl Darlow 44 Ilia Gruev 11 Thierno Barry 12 Mark Travers 17 Youssef Chermiti 23 Seamus Coleman 42 Tim Iroegbunam 64 Reece Welch 67 Martin Sherif 75 Roman Dixon

Leeds United – Everton, transmisja meczu

Poniedziałkowa rywalizacja będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Leeds United – Everton w ramach pierwszej kolejki Premier League odbędzie się w poniedziałek (18 sierpnia) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online.

