Leeds United – Everton: typy, kursy, zapowiedź (18.08.2025)

12:44, 17. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Leeds United - Everton to ostatni mecz pierwszej kolejki Premier League. Początek w poniedziałek 18 sierpnia o godzinie 21:00. Gospodarze liczą na udany powrót do elity.

Piłkarze Leeds United
fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Leeds United

Leeds United – Everton, typy i przewidywania

Leeds United po dwóch latach wraca do Premier League. W poprzednim sezonie zawodnicy Pawi zdobyli aż 100 punktów w The Championship, wyprzedzając w tabeli Burnley. Drużyna prowadzona przez Daniela Farke’a przegrała tylko jedno z ostatnich 28 spotkań ligowych. W całej kampanii poniosła zaledwie cztery porażki.

Everton z kolei to zespół, który w ostatnich latach regularnie sprawiał Leeds problemy. Piłkarze z Elland Road nie wygrali żadnego z pięciu ostatnich meczów z The Toffees. Ostatnie zwycięstwo nad tym rywalem odnieśli w 2020 roku, jeszcze w pandemicznej rzeczywistości.

W poprzednim sezonie Everton brał udział w aż 24 spotkaniach, w których padło mniej niż 2,5 gola. To może mieć znaczenie w kontekście poniedziałkowego starcia. W związku z tym warto rozważyć scenariusz z niską liczbą bramek w ostatnim meczu pierwszej kolejki Premier League. Mój typ: Poniżej 2,5 bramki – TAK.

Luka Pawlik
Lukasz
Fortuna
1.80
Poniżej 2‚5 bramki – TAK
Przejdź na stronę Fortuny
*Kursy z 17.08.2025 12⁚11 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Leeds United – Everton, ostatnie wyniki

Gospodarze przystąpią do meczu po serii trzech remisów w sparingach. Leeds United dzieliło się punktami kolejno z Manchesterem United (0:0), Villarrealem (1:1) i AC Milanem (1:1). Na własnym stadionie drużyna z Elland Road pozostaje niepokonana od 17 lutego. Ostatnią porażkę poniosła 8 lutego w starciu z Millwall (0:2).

Tymczasem zespół Davida Moyesa w ostatnim meczu kontrolnym przed startem sezonu Premier League przegrał z AS Romą (0:1). Wcześniej Everton zremisował z Manchesterem United (2:2). W dwóch ostatnich oficjalnych meczach wyjazdowych poprzedniego sezonu The Toffees odnieśli z kolei dwa zwycięstwa, co może być pozytywnym prognostykiem przed poniedziałkową rywalizacją dla kibiców tej ekipy.

Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus

W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Leeds United – Everton, historia

Obie ekipy zagrają ze sobą po raz pierwszy od lutego 2023 roku. Wówczas górą był Everton (1:0). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między zespołami trzykrotnie lepsi byli The Toffees. Z kolei w dwóch spotkaniach miał miejsce remis.

Leeds United – Everton, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Leeds oszacowano na 2.34. Dla porównania opcja na zwycięstwo Evertonu została oszacowana na 3.05. Z kolei opcja na remis kształtuje się na poziomie 3.40 i to najmniej prawdopodobny scenariusz.

Leeds

Premier League |

18 sierpnia 2025

21:00

2.34
3.40
3.05
Everton
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 sierpnia 2025 12:26.

Leeds United – Everton, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Leeds
  • wygraną Evertonu
0 Votes

Leeds United – Everton, przewidywane składy

Obie ekipy podejdą do rywalizacji osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić Jaka Bijol i Jayden Bogle. Z kolei w drużynie z Liverpoolu zabraknie Nathana Pattersona.

Leeds United – Everton, transmisja meczu

Poniedziałkowa rywalizacja będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Leeds United – Everton w ramach pierwszej kolejki Premier League odbędzie się w poniedziałek (18 sierpnia) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online. Ciekawe jest z kolei to, że bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:

Oglądaj Premier League przez miesiąc ZA DARMO. Odbierz 30-dniowy Voucher na Canal+ Online!

  • Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)
  • Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty
  • Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł
  • Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta

Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.

