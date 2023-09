fot. Imago / Patryk Pindral / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech – Stal, gdzie oglądać

W ostatnim sobotnim spotkaniu PKO Ekstraklasy dojdzie do konfrontacji z udziałem Lecha Poznań i Stali Mielec. Obie ekipy przystąpią do potyczki w dobrych nastrojach, mając za sobą zwycięstwa w poprzedniej kolejce. Kolejorz pokonał w derbach Wartę Poznań (2:0). Z kolei mielczanie poradzili sobie z Zagłębiem Lubin (4:2).

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Lech – Stal, transmisja na żywo w TV

Interesująca batalia Lech Poznań – Stal Mielec będzie transmitowana w telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K od godziny 20:00.

Lech – Stal, transmisja online

Tradycyjnie starcie PKO Ekstraklasy można oglądać nie tylko w telewizji, ale też dzięki usłudze internetowej. Transmisja spotkania dostępna będzie również dla użytkowników CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. W ofercie rocznej miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi tylko 39 zł, co pozwala w porównaniu do standardowej oferty zaoszczędzić 180 zł. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Lech – Stal, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Lecha wynosi 1.33. Tymczasem wariant na wiktorię Stali został oszacowany na 11.00.

Lech Poznań Stal Mielec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 września 2023 07:07 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.