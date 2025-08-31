Lech – Widzew, gdzie oglądać?
PKO BP Ekstraklasa w 7. kolejce ma do zaoferowania kibicom mnóstwo atrakcyjnych spotkań. Jako mocny kandydat jawi się propozycja meczu z udziałem aktualnego i byłego mistrza Polski w postaci rywalizacji Lech Poznań kontra Widzew Łódź.
Gospodarze wreszcie zakończyli eliminacje do europejskich pucharów. Poznaniacy zagrają jesienią w Lidze Konferencji. O realizacji tego celu w przyszłości może marzyć nowy szkoleniowiec Widzewa, Patryk Czubak. Czy opiekun łódzkiego zespołu ogra mistrza kraju na jego terenie? O tym możesz przekonać się oglądając zmagania z ich udziałem. Gdzie można zobaczyć hit Ekstraklasy?
Lech – Widzew, transmisja w TV
Spotkanie Lech – Widzew obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 3 i Canal+ Premium. Do skomentowania rywalizacji zostali wyznaczeni Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki. Rywalizację pokaże też TVP Sport, gdzie komentatorami będą Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
Lech – Widzew, transmisja online
Nadchodzące spotkanie można obejrzeć także drogą internetową na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuny. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.
- Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email),
- Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł,
- Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.
Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.
Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
Lech – Widzew, kto wygra?
Lech – Widzew, kursy bukmacherskie
Lech Poznań to faworyt niedzielnej rywalizacji. Współczynnik na wygraną mistrza Polski to 2.05. Widzew Łódź przyjedzie to Wielkopolski z nadzieją na sprawienie sensacji. Kurs na takie zdarzenie to 3.65. Potencjalny remis można zagrać po kursie 3.80.
Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach Canal+ Sport 3, Canal+ Premium oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na platformie Canal+ Online, stronie tvpsport.pl i w aplikacji TVP SPORT.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 17:30.
