Lech Poznań - Widzew Łódź: transmisja w TV i online. Sprawdź gdzie oglądać niedzielny hitowy mecz 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Fran Alvarez

Lech – Widzew, gdzie oglądać?

PKO BP Ekstraklasa w 7. kolejce ma do zaoferowania kibicom mnóstwo atrakcyjnych spotkań. Jako mocny kandydat jawi się propozycja meczu z udziałem aktualnego i byłego mistrza Polski w postaci rywalizacji Lech Poznań kontra Widzew Łódź.

Gospodarze wreszcie zakończyli eliminacje do europejskich pucharów. Poznaniacy zagrają jesienią w Lidze Konferencji. O realizacji tego celu w przyszłości może marzyć nowy szkoleniowiec Widzewa, Patryk Czubak. Czy opiekun łódzkiego zespołu ogra mistrza kraju na jego terenie? O tym możesz przekonać się oglądając zmagania z ich udziałem. Gdzie można zobaczyć hit Ekstraklasy?

Lech – Widzew, transmisja w TV

Spotkanie Lech – Widzew obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 3 i Canal+ Premium. Do skomentowania rywalizacji zostali wyznaczeni Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki. Rywalizację pokaże też TVP Sport, gdzie komentatorami będą Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Lech – Widzew, transmisja online

Nadchodzące spotkanie można obejrzeć także drogą internetową na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuny. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Lech – Widzew, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Lecha

Lech – Widzew, kursy bukmacherskie

Lech Poznań to faworyt niedzielnej rywalizacji. Współczynnik na wygraną mistrza Polski to 2.05. Widzew Łódź przyjedzie to Wielkopolski z nadzieją na sprawienie sensacji. Kurs na takie zdarzenie to 3.65. Potencjalny remis można zagrać po kursie 3.80.

Lech Poznań Widzew Łódź 1.90 3.90 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2025 17:08 .

Gdzie oglądać mecz Lech Poznań – Widzew Łódź? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach Canal+ Sport 3, Canal+ Premium oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na platformie Canal+ Online, stronie tvpsport.pl i w aplikacji TVP SPORT. Kiedy odbędzie się mecz Lech Poznań – Widzew Łódź? Mecz odbędzie się już w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 17:30.

