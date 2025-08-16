Lech Poznań - Korona Kielce: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online. Sprawdzamy, gdzie oglądać ten mecz PKO Ekstraklasy. Spodziewać się można wielu emocji oraz goli.

Lech Poznań – Korona Kielce: gdzie oglądać?

Bez cienia wątpliwości będzie to jedno z ciekawszych spotkań sobotniej serii gier w PKO Ekstraklasie. Lech Poznań podejmie bowiem zespół Korony Kielce i wiele wskazuje, że to właśnie gospodarze powinni to spotkanie wygrać.

Niemniej trzeba pamiętać, że Kolejorz ma swoje problemy kadrowe, a ostatnie wymagające mecze z Crveną zvezndą także najpewniej pozostawiły ślad na kondycji zespołu.

Lech Poznań – Korona Kielce: transmisja TV

Transmisja meczu Lech Poznań – Korona Kielce dostępna będzie na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Początek rywalizacji w sobotę 16 sierpnia 2025 roku o godzinie 20:15.

Lech Poznań – Korona Kielce: stream online

Mecz Lecha z Koroną będzie można obejrzeć także w internecie. Transmisje ze spotkań Ekstraklasy są bowiem dostępne na platformie CANAL+ online. Dostęp do pakietu Super Sport obejmującego wszystkie kanały CANAL+ można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z bardzo atrakcyjnej promocji Fortuny. Oto, co trzeba zrobić:

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Po spełnieniu tych warunków, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Lech Poznań – Korona Kielce: kto wygra?

Lech Poznań – Korona Kielce: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Lecha Poznań. Kurs na zwycięstwo Kolejorza wynosi mniej więcej 1.62. Z kolei remis można postawić za około 4.30. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty gości, a więc Korony Kielce, to możemy to zrobić za nawet 5.30.

Gdzie obejrzeć mecz Lech Poznań – Korona Kielce? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Lech Poznań – Korona Kielce? Początek rywalizacji w sobotę 16 sierpnia 2025 roku o godzinie 20:15.

