Lech – Genk: gdzie oglądać?
Lech Poznań nie miał szczęścia w losowaniu, ponieważ w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy trafił na mocną drużynę z Belgii, czyli Genk. Faworytem pierwszego spotkania będą goście, lecz atut gry na własnym stadionie może sprawić, że Kolejorz pokusi się o niespodziankę. Wynik meczu na ENEA Stadionie będzie kluczowy do ewentualnego awansu do fazy ligowej Ligi Europy. Sprawdź typy na mecz Lech – Genk.
Lech – Genk: transmisja w TV
Mecz Lech Poznań – Genk odbędzie się w czwartek (21 sierpnia) o godzinie 20:30. Na żywo w telewizji transmisję przeprowadzi kanał TVP 2. Spotkanie z trybun ENEA Stadionu skomentuje duet Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
Lech – Genk: transmisja online
Tradycyjnie mecz polskich drużyn w europejskich pucharach będzie dostępny również w internecie. Starcie Lecha z Genkiem w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy można śledzić na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport.
Lech – Genk: kto wygra?
Lech – Genk: kursy bukmacherskie
Według analityków większe szanse na zwycięstwo ma Genk, którego wygraną można dodać do kuponu z kursem 2.25. Z kolei zwycięstwo Lecha Poznań można zagrać z kursem 3.10.
