Lech Poznań zmierzy się z Genk w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy. Faworytem dwumeczu będzie drużyna z Belgii. Ewentualna porażka sprawi, że Kolejorz zagra w Lidze Konferencji. Sprawdź gdzie oglądać mecz Lech - Genk.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech – Genk: gdzie oglądać?

Lech Poznań nie miał szczęścia w losowaniu, ponieważ w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy trafił na mocną drużynę z Belgii, czyli Genk. Faworytem pierwszego spotkania będą goście, lecz atut gry na własnym stadionie może sprawić, że Kolejorz pokusi się o niespodziankę. Wynik meczu na ENEA Stadionie będzie kluczowy do ewentualnego awansu do fazy ligowej Ligi Europy. Sprawdź typy na mecz Lech – Genk.

Lech – Genk: transmisja w TV

Mecz Lech Poznań – Genk odbędzie się w czwartek (21 sierpnia) o godzinie 20:30. Na żywo w telewizji transmisję przeprowadzi kanał TVP 2. Spotkanie z trybun ENEA Stadionu skomentuje duet Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Lech – Genk: transmisja online

Tradycyjnie mecz polskich drużyn w europejskich pucharach będzie dostępny również w internecie. Starcie Lecha z Genkiem w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy można śledzić na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

Lech – Genk: kto wygra?

Kto wygra mecz? Lech Poznań

Remis

Genk Lech Poznań

Remis

Genk 0 Votes

Lech – Genk: kursy bukmacherskie

Według analityków większe szanse na zwycięstwo ma Genk, którego wygraną można dodać do kuponu z kursem 2.25. Z kolei zwycięstwo Lecha Poznań można zagrać z kursem 3.10.

Z kodem GOALPROMO przy rejestracji w STS odbierzesz najwyższy na rynku bonus powitalny 660 zł. Dodatkowo możesz otrzymać 207 zł za typ na Ekstraklasę.

Lech Poznań Genk 3.40 3.80 2.16 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 sierpnia 2025 08:44 .

Gdzie oglądać mecz Lech Poznań – Genk? Transmisja meczu będzie dostępna na kanal TVP2 oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl. Kiedy odbędzie się spotkanie Lech Poznań – Genk? Mecz Lech – Genk zostanie rozegrany w czwartek (21 sierpnia) o godzinie 20:30 na ENEA Stadion w Poznaniu.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.