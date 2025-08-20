Lech Poznań – Genk: typy, kursy, zapowiedź (21.08.2025)

Lech Poznań o awans do fazy ligowej Ligi Europy zagra z Genk. Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek (21 sierpnia) na Enea Stadion o godzinie 20:30. Sprawdź typy na mecz Lech - Genk.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Skrzypczak

Lech – Genk: typy bukmacherskie

Lech Poznań i KRC Genk od początku sezonu mają jedną cechę wspólną, biorąc pod uwagę wyniki poprzednich spotkań. W meczach obu drużyn często pada dużo bramek. Średnia goli w tym sezonie w spotkaniach belgijskiego zespołu to 2,75, zaś w meczach Kolejorza to 3,88. Na dodatek w przypadku mistrza Polski cztery na pięć ostatnich starć kończyło się ze strzeloną bramką po obu stronach. U rywali było tak samo we wszystkich dotychczasowych starciach. Proponuję zatem typ, że obie drużyny strzelą gola.

Betclic 1.55 Obie drużyny strzelą gola Zagraj!

Lech – Genk: ostatnie wyniki

Po serii czterech zwycięstw z rzędu Lech Poznań zaliczył słabsze wyniki w Lidze Mistrzów i Ekstraklasie. Crvena zvezda okazała się zbyt mocna w pierwszym starciu, wygrywając na ENEA Stadionie (3:1). W rewanżu w Serbii padł natomiast remis (1:1). Identycznym wynikiem zakończyła się rywalizacja z Koroną Kielce w 5. kolejce. Bramkę na wagę punktu w 83. minucie zdobył Luis Palma. Podopieczni Nielsa Frederiksena po raz ostatni wygrali 2 sierpnia, gdy u siebie pokonali Górnik Zabrze (2:1).

Od początku sezonu w lidze belgijskiej formy nie potrafi ustabilizować Genk. Po 4. kolejkach zajmują dopiero 8. miejsce w Jupiler Pro League z dorobkiem 4 punktów. Ich bilans to jedno zwycięstwo, remis oraz dwie porażki. Rozgrywki ligowe rozpoczęli od przegranego meczu z Clubem Brugge (1:2). Później zdobyli pierwsze punkty, remisując z Antwerpią (1:1), ale tydzień później ponownie przegrali tym razem ze Standardem Liege (1:2). Premierowe zwycięstwo w lidze odnieśli w ostatni weekend, pokonując OH Leuven (2:1).

Lech – Genk: historia

Nie będzie to pierwsza rywalizacja w europejskich pucharach na linii Lech – Genk. W sezonie 2018/2019 obie drużny spotkały się w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy. Zwycięsko z dwumeczu wyszli Belgowie, którzy u siebie wygrali (2:0), a w rewanżu pokonali Kolejorza (2:1).

Lech – Genk: kursy bukmacherskie

Analitycy są zgodni, że faworytem meczu w Poznaniu będzie drużyna z Belgii, czyli Genk. Każdy z operatorów wystawił niższy kurs na zwycięstwo gości w starciu z Lechem. Triumf przyjezdnych oszacowano ze współczynnikiem ok. 2.25, zaś wygraną Kolejorza można dodać do kuponu z kursem ok. 3.10.

Przy rejestracji u bukmachera Betclic możesz zgarnąć bonus na start. Zakładając konto z kodem promocyjnym GOALPL otrzymasz zakład bez ryzyka do 50 zł oraz możliwość gry wszystkich sportów bez podatku.

Lech – Genk: przewidywane składy

W kadrze meczowej Lecha Poznań zabraknie kilku zawodników. Ze względu na kontuzje niedostępni są: Patrik Walemark, Daniel Hakans, Robert Gumny, Radosław Murawski, Ali Gholizadeh i Joel Pereira. Dlatego też na boku obrony ma zagrać nominalny środkowy obrońca. Do gry na prawym boku w miejsce Portugalczyka awizowany jest Alex Douglas.

Lech: Mrozek – Douglas, Skrzypczak, Milić, Moutinho – Kozubal, Thordarson – Bengtsson, Jagiełło, Palma – Ishak

Genk: Lawal – El Ouahdi, Sadick, Smets, Kayembe – Sattlberger, Heynen – Steuckers, Karetsas, Sor – Oh

Lech – Genk: kto wygra?

Kto wygra mecz? Lech Poznań

Remis

Genk Lech Poznań 100%

Remis 0%

Genk 0% 1+ Votes

Lech – Genk: transmisja meczu

Mecz Lech Poznań – Genk odbędzie się w czwartek (21 sierpnia) o godzinie 20:30 na ENEA Stadion w Poznaniu. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP 2 oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport. Ze stadionu spotkanie skomentuje duet Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Nad przebiegiem zawodów czuwać będzie sędzia Donatas Rumsas z Litwy.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.