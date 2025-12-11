Lech Poznań – FSV Mainz: gdzie oglądać? Transmisja w TV i stream online (11.12.2025)

Lech – Mainz: gdzie oglądać?
Lech Poznań podejmie FSV Mainz przy Bułgarskiej w 5. kolejce Ligi Konferencji. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 11 grudnia, o godzinie 21:00. Dla mistrzów Polski będzie to kluczowy etap walki o awans do fazy pucharowej. Po wygranej z Lausanne (2:0), Kolejorz ma na koncie sześć punktów, jednak sytuacja w fazie ligowej pozostaje wyrównana i żaden błąd nie wchodzi w grę.
Klub z Moguncji przyjeżdża do Polski z nowym trenerem. Po zwolnieniu Bo Henriksena stery w niemieckim klubie przejął Urs Fischer, którego zadaniem jest szybkie ustabilizowanie formy drużyny. Mainz aktualnie zamyka tabelę Bundesligi. W zespole gości wyróżnia się także 18-letni Kacper Potulski. Polski stoper ma już za sobą pięć występów w pierwszym zespole. Przeczytaj tutaj naszą zapowiedź na mecz Lech – Mainz.
Lech – Mainz: transmisja w TV
Mecz pomiędzy Lechem Poznań a FSV Mainz będzie można śledzić na żywo na antenach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Spotkanie skomentują Sebastian Chabiniak oraz Maciej Żurawski.
Lech – Mainz: stream online
Starcia Lecha Poznań z FSV Mainz będzie także dostępne w internecie w serwisie Polsat Box Go po wykupieniu odpowiedniego pakietu, gdzie znajdziesz inne mecze Ligi Konferencji i Ligi Europy.
Lech – Mainz: sonda
Kto wygra mecz?
- Lech Poznań
- Remis
- Mainz
