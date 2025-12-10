Lech Poznań – FSV Mainz: typy, kursy, zapowiedź (11.12.2025)

Lech – Mainz: typy bukmacherskie
Lech Poznań podejmie FSV Mainz w ramach 5. kolejki Ligi Konferencji. Mistrzowie Polski po wygranej ze szwajcarskim Lausanne (2:0) mają na koncie sześć punktów w fazie ligowej, ale wciąż nie mogą być pewni awansu do kolejnej rundy. Zadanie nie będzie łatwe, choć rywal aktualnie zamyka tabelę 1. Bundesligi.
Kilka dni temu w Mainz doszło do zmian na ławce trenerskiej – zwolnionego Bo Henriksena zastąpił Urs Fischer. Nowy szkoleniowiec ma szybko ustabilizować wyniki zespołu, w którym coraz więcej szans dostaje 18-letni Kacper Potulski. Środkowy obrońca rozegrał już pięć spotkań i teraz będzie musiał udowodnić swoją wartość przed nowym trenerem. Mimo zmian w niemieckiej drużynie, faworytem pozostaje Lech. Forma Kolejorza i atut własnego stadionu mogą okazać się kluczowe. Mój typ: wygrana Lecha Poznań.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Lech – Mainz: ostatnie wyniki
Mistrzowie Polski w ostatnią niedzielę zremisowali na wyjeździe z Cracovią (2:2), a punkt uratował Ali Gholizadeh w 81. minucie. Wcześniej Kolejorz zameldowali się w ćwierćfinale STS Pucharu Polski po wygranej z Piastem Gliwice (2:0). W Ekstraklasie bezbramkowo zremisowali z Wisłą Płock. W Lidze Konferencji Taofeek Ismaheel i Yannick Agnero zapewnili triumf nad FC Lausanne-Sport (2:0). Na własnym stadionie poznaniacy rozbili także Radomiaka Radom (4:1).
Tymczasem zespół z Moguncji znajduje się w głębokim kryzysie. Mainz nie wygrało żadnego z pięciu ostatnich spotkań. Niemiecki zespół przegrał z Borussią Monchengladbach (0:1), Freiburgiem (1:4) oraz Universitatea Craiova (0:1) w Lidze Konferencji. Do tego doszedł remis z TSG Hoffenheim (1:1) i porażka z Eintrachtem Frankfurt (0:1).
Lech – Mainz: historia
Do tej pory oba zespoły nie miały okazji rywalizować ze sobą w europejskich pucharach. Co ciekawe, Mainz będzie dopiero trzecim niemieckim klubem, z którym Lech zmierzy się na scenie międzynarodowej. Wcześniej Kolejorz grał już z MSV Duisburg oraz Borussią Monchengladbach.
Lech – Mainz: kursy bukmacherskie
Kurs na wygraną Lecha Poznań w ofercie bukmacherów wynosi około 2.95. Jeżeli myślisz, że komplet punktów trafi do FSV Mainz, to taki kurs został ustalony na mniej więcej 2.40, a remis to około 3.40.
Lech – Mainz: przewidywane składy
Lech Poznań: Mrozek – Pereira, Mońka, Skrzypczak, Gurgul – Kozubal, Palma, Ouma, Ismaheel, Rodriguez – Ishak
FSV Mainz: Batz – Bell, Leitsch, Kohr – Widmer, Sano, Amiri, Hollerbach, Nebel, Lee – Weiper
Lech – Mainz: sonda
Kto wygra mecz w Poznaniu?
- Lech
- Będzie remis
- Mainz
0 Votes
Lech – Mainz: transmisja meczu
Mecz Lech Poznań – FSV Mainz w ramach 5. kolejki Ligi Konferencji odbędzie się w czwartek (11 grudnia) o godzinie 21:00. Starcie mistrza Polski będzie transmitowane na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz serwisie Polsat Box Go.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.