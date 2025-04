Lech Poznań - Korona Kielce to ostatnie sobotnie starcie w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy, Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z tego starcie w internecie i w telewizji.

Lech Poznań – Korona Kielce, gdzie oglądać?

Lech Poznań to ekipa, która przystępowała do sezonu 2024/2025, chcąc wywalczyć mistrzowski tytuł. Tymczasem na dzisiaj Kolejorz traci cztery punkty do prowadzącego w tabeli Rakowa Częstochowa. W ostatnich dwóch starciach poznaniacy zaliczyli dwie z rzędu porażki. W związku z tym na Lechu ciąży presja, bo oddalają się marzenia związane z wywalczenia mistrzostwa kraju.

Korona Kielce to natomiast ekipa, która broni się przed spadkiem z PKO BP Ekstraklasy. W ostatnich dwóch meczach Złocisto-krwiści nie wygrali, co mogło wprawić lekki niepokój w szeregach ekipy z Kielc. Przed sobotnią potyczką Korona ma kilkopunktową przewagę nad strefą spadkową. Niemniej nikt w Kielcach nie chce popadać z tego powodu w hurraoptymizm.

Lech Poznań – Korona Kielce, transmisja w TV

Sobotnie spotkanie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Mecz z udziałem Lecha Poznań i Korony Kielce zacznie się o godzinie 20:15 i będzie emitowany na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Starcie skomentują Robert Skrzyński i Adam Szała.

Lech Poznań – Korona Kielce, transmisja online

Nie tylko w telewizji będzie można śledzić starcie w Poznaniu. Transmisja ze spotkania Lech – Korona będzie też w usłudze CANAL+. Korzystanie z niej jest bardzo komfortowe, bo dostępne nie tylko na Smart TV, ale też urządzenia mobilne. Aktualnie jest promocja, dzięki której pakiet Super Sport jest w cenie 65 zł przy zobowiązaniu rocznym. Dzięki usłudze można uzyskać dostęp nie tylko do spotkań PKO BP Ekstraklasy, ale również La Liga, Premier League czy Ligi Mistrzów.

Gdzie obejrzeć mecz Lech – Korona? Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K oraz na platformie CANAL+. Kiedy odbędzie się mecz Lech – Korona? Spotkanie odbędzie się w sobotę (5 kwietnia) o godzinie 20:15.

