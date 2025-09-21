Lazio Rzym – AS Roma: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.09.2025)

Lazio Rzym zagra z Romą w ramach 4. kolejki Serie A. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 21 września, o godz. 12:30. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć derby Rzymu.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Evan Ndicka

Lazio – Roma: gdzie oglądać?

Lazio Rzym zmierzy się z Romą w ramach 4. kolejki Serie A. Spotkanie na Stadio Olimpico rozpocznie się w niedzielę (21 września) o godzinie 12:30. Lepiej w rozgrywki weszli Giallorossi, którzy zgromadzili dotychczas sześć punktów. Przed tygodniem sensacyjnie ulegli jednak Torino (0:1) i będą chcieli szybko wrócić na zwycięską ścieżkę.

Tymczasem Biancocelesti mają na koncie trzy punkty, które wywalczyli po przekonującym triumfie nad Hellasem Verona (4:0). Teraz gospodarze niedzielnych derbów liczą, że zdołają złapać właściwy rytm w lidze. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Lazio – Roma i zapoznaj się z naszą zapowiedzią tego wyjątkowego starcia.

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Lazio – Roma: transmisja w TV

Mecz Lazio Rzym – AS Roma będzie można śledzić na żywo na antenie Eleven Sports 2. Julian Kowalski oraz Tomasz Zieliński skomentują derby Rzymu.

Lazio – Roma: stream online

Niedzielne derby Rzymu będą także transmitowane na stronie internetowej elvensports.pl. Starcie pomiędzy Lazio a Romą obejrzysz także w usłudze Betclic TV. Początek rywalizacji na Stadio Olimpico o godzinie 12:30.

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Lazio – Roma: sonda

Kto wygra derby Rzymu na Stadio Olimpico? Lazio

Remis

AS Roma Lazio

Remis

AS Roma 0 Votes

Lazio – Roma: kursy bukmacherskie

Lazio Rzym AS Roma 2.95 3.05 2.62 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 września 2025 09:38 .

Gdzie oglądać mecz Lazio Rzym – AS Roma? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sport 2, na stronie elevensports.pl, a także w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Lazio Rzym – AS Roma? Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (21 września). Początek spotkania o godzinie 12:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.