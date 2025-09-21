Lazio Rzym – AS Roma: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.09.2025)

Lazio – Roma: gdzie oglądać?
Lazio Rzym zmierzy się z Romą w ramach 4. kolejki Serie A. Spotkanie na Stadio Olimpico rozpocznie się w niedzielę (21 września) o godzinie 12:30. Lepiej w rozgrywki weszli Giallorossi, którzy zgromadzili dotychczas sześć punktów. Przed tygodniem sensacyjnie ulegli jednak Torino (0:1) i będą chcieli szybko wrócić na zwycięską ścieżkę.
Tymczasem Biancocelesti mają na koncie trzy punkty, które wywalczyli po przekonującym triumfie nad Hellasem Verona (4:0). Teraz gospodarze niedzielnych derbów liczą, że zdołają złapać właściwy rytm w lidze. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Lazio – Roma i zapoznaj się z naszą zapowiedzią tego wyjątkowego starcia.
Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Lazio – Roma: transmisja w TV
Mecz Lazio Rzym – AS Roma będzie można śledzić na żywo na antenie Eleven Sports 2. Julian Kowalski oraz Tomasz Zieliński skomentują derby Rzymu.
Lazio – Roma: stream online
Niedzielne derby Rzymu będą także transmitowane na stronie internetowej elvensports.pl. Starcie pomiędzy Lazio a Romą obejrzysz także w usłudze Betclic TV. Początek rywalizacji na Stadio Olimpico o godzinie 12:30.
Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Lazio – Roma: sonda
Kto wygra derby Rzymu na Stadio Olimpico?
- Lazio
- Remis
- AS Roma
0 Votes
Lazio – Roma: kursy bukmacherskie
Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sport 2, na stronie elevensports.pl, a także w usłudze Betclic TV.
Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (21 września). Początek spotkania o godzinie 12:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.