Lazio Rzym – AS Roma: typy, kursy, zapowiedź (21.09.2025)

Lazio – Roma: typy bukmacherskie
Lazio Rzym zmierzy się z AS Roma w 4. kolejce Serie A. W niedzielę (21 września, godz. 12:30) Stadio Olimpico będzie areną jednego z najbardziej elektryzujących pojedynków w Europie. Derby od 1929 roku elektryzują nie tylko stolicę, ale i całe Włochy.
Oba zespoły podejdą do starcia po ligowych porażkach, co dodatkowo podnosi stawkę meczu. Drużyna Gian Piero Gasperiniego rozpoczęła sezon obiecująco, lecz ostatnia porażka z Torino ostudziła entuzjazm Giallorossich. Z kolei Biancocelesti pod wodzą Maurizio Sarriego mają już dwie przegrane na koncie i chcą się przełamać się przed własną publicznością.
Historia pokazuje, że w derbach formy i statystyki często schodzą na drugi plan. Lazio ma przewagę własnego stadionu, ale wahania formy mogą im mocno utrudnić zadanie. Roma wygląda solidniej w defensywie. Nieobecność kontuzjowanego Paulo Dybali ogranicza potencjał gości w ataku. Mój typ: remis.
Lazio – Roma: ostatnie wyniki
Biancocelesti zainaugurowali sezon od rozczarowującej porażki z Como (0:2), tracąc obie bramki w drugiej połowie. W następnej kolejce piłkarze Lazio odkupili winy przed własną publicznością, rozbijając Hellas Veronę (4:0). Bohaterem spotkania został Argentyńczyk Taty Castellanos, który strzelił gola i dołożył dwie asysty. Tydzień później rzymianie ponownie zawiedli, przegrywając z Sassuolo (0:1) po trafieniu w końcówce meczu.
Tymczasem ekipa Gian Piero Gasperiniego rozpoczęła kampanię ligową w zupełnie innym stylu, z dużym naciskiem na solidną defensywę. W trzech dotychczasowych spotkaniach Giallorossi strzelili dwa gole i stracili jedną bramkę. Zespół najpierw pokonał Bolognę (1:0), następnie wygrał z Pisą (1:0), by w poprzedniej kolejce niespodziewanie przegrać na własnym stadionie z Torino (0:1).
Lazio – Roma: historia
Bilans ostatnich spotkań przemawia na korzyść Romy. W poprzednim sezonie Giallorossi wygrali (2:0) po golach Lorenzo Pellegriniego i Alexisa Saelemaekersa. W rewanżu natomiast zremisowali z Lazio (1:1). Warto dodać, że derby Rzymu w ostatnich latach nie obfitują w bramki. W pięciu ostatnich starciach padło zaledwie sześć goli.
Lazio – Roma: kursy bukmacherskie
Kursy bukmacherskie nie wskazują wyraźnego faworyta w derbach Rzymu. Zwycięstwo Lazio zostało wycenione na około 2.88, podczas gdy triumf Romy na poziomie mniej więcej 2.62. Remis można obecnie postawić przy kursie około 3.10.
Lazio – Roma: przewidywane składy
Lazio – Roma: transmisja meczu
Mecz Lazio Rzym – AS Roma w ramach 4. kolejki Serie A odbędzie się w niedzielę (21 września) o godzinie 12:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2.
