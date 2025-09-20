Lazio Rzym – AS Roma: typy, kursy, zapowiedź (21.09.2025)

11:45, 20. września 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Lazio Rzym podejmie Romę w 4. kolejce Serie A. Mecz odbędzie się na Stadio Olimpico w niedzielę (21 września) o godz. 12:30. Derby Rzymu budzą ogromne emocje we Włoszech.

Manu Kone
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Manu Kone

Lazio – Roma: typy bukmacherskie

Lazio Rzym zmierzy się z AS Roma w 4. kolejce Serie A. W niedzielę (21 września, godz. 12:30) Stadio Olimpico będzie areną jednego z najbardziej elektryzujących pojedynków w Europie. Derby od 1929 roku elektryzują nie tylko stolicę, ale i całe Włochy.

Oba zespoły podejdą do starcia po ligowych porażkach, co dodatkowo podnosi stawkę meczu. Drużyna Gian Piero Gasperiniego rozpoczęła sezon obiecująco, lecz ostatnia porażka z Torino ostudziła entuzjazm Giallorossich. Z kolei Biancocelesti pod wodzą Maurizio Sarriego mają już dwie przegrane na koncie i chcą się przełamać się przed własną publicznością.

Historia pokazuje, że w derbach formy i statystyki często schodzą na drugi plan. Lazio ma przewagę własnego stadionu, ale wahania formy mogą im mocno utrudnić zadanie. Roma wygląda solidniej w defensywie. Nieobecność kontuzjowanego Paulo Dybali ogranicza potencjał gości w ataku. Mój typ: remis.

Paweł Wątorski
Paweł
STS
3.00
Remis
*Kursy z 20.09.2025 08⁚09 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Lazio – Roma: ostatnie wyniki

Biancocelesti zainaugurowali sezon od rozczarowującej porażki z Como (0:2), tracąc obie bramki w drugiej połowie. W następnej kolejce piłkarze Lazio odkupili winy przed własną publicznością, rozbijając Hellas Veronę (4:0). Bohaterem spotkania został Argentyńczyk Taty Castellanos, który strzelił gola i dołożył dwie asysty. Tydzień później rzymianie ponownie zawiedli, przegrywając z Sassuolo (0:1) po trafieniu w końcówce meczu.

Tymczasem ekipa Gian Piero Gasperiniego rozpoczęła kampanię ligową w zupełnie innym stylu, z dużym naciskiem na solidną defensywę. W trzech dotychczasowych spotkaniach Giallorossi strzelili dwa gole i stracili jedną bramkę. Zespół najpierw pokonał Bolognę (1:0), następnie wygrał z Pisą (1:0), by w poprzedniej kolejce niespodziewanie przegrać na własnym stadionie z Torino (0:1).

Lazio – Roma: historia

Bilans ostatnich spotkań przemawia na korzyść Romy. W poprzednim sezonie Giallorossi wygrali (2:0) po golach Lorenzo Pellegriniego i Alexisa Saelemaekersa. W rewanżu natomiast zremisowali z Lazio (1:1). Warto dodać, że derby Rzymu w ostatnich latach nie obfitują w bramki. W pięciu ostatnich starciach padło zaledwie sześć goli.

Lazio – Roma: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie nie wskazują wyraźnego faworyta w derbach Rzymu. Zwycięstwo Lazio zostało wycenione na około 2.88, podczas gdy triumf Romy na poziomie mniej więcej 2.62. Remis można obecnie postawić przy kursie około 3.10.

Lazio Rzym
Remis
AS Roma
2.95
3.00
2.55
2.95
3.10
2.57
2.92
3.00
2.52
2.95
3.10
2.57
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 września 2025 12:42.

Lazio – Roma: przewidywane składy

Lazio – Roma: sonda

Kto wygra mecz?

  • Lazio Rzym
  • Remis
  • AS Roma
  • Lazio Rzym 100%
  • Remis 0%
  • AS Roma 0%

1+ Votes

Lazio – Roma: transmisja meczu

Mecz Lazio Rzym – AS Roma w ramach 4. kolejki Serie A odbędzie się w niedzielę (21 września) o godzinie 12:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2.

